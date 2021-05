Aumentó la detección de casos de variantes Reino Unido y Manaos en el país

Las variantes de coronavirus de Reino Unido y de Manaos registraron un aumento en la frecuencia de detección de casos en todo el país, según precisó el último informe de Proyecto PAIS sobre vigilancia de variantes de SARS-CoV-2 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.



El estudio, que comprendió un total de 1.848 muestras de la CABA y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, San Luis y Entre Ríos, mostró que hubo un aumento en la frecuencia de detección de las variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V3 (P.1, Manaos) y para la mutación L452Q sin nexo epidemiológico con turismo al exterior entre principios de marzo a fines de abril.



En el AMBA, hubo una frecuencia del 27,1% (CABA) y del 12,8% (GBA) para la variante Reino Unido; 31,3% (CABA) y del 31,9% (GBA) para la variante 501Y.V3 de Manaos; y del 33,3% (CABA) y del 48,9% (GBA) para la mutación L452Q compatible con linaje C.37.



Hasta el momento, no se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante de Sudáfrica, se informó.



"Para mediados de abril se observó que más del 90% de los virus SARS-CoV-2 que circularon en el AMBA poseen mutaciones en la proteína Spike que los diferencian de los virus que circularon en la primera ola", se explicó.



El informe destaca que la variante Manaos fue detectada en el Gran La Plata en el 70,7% de los casos analizados mientras que en Mar del Plata fue del 42,9% de los contagios.



La ciudad de Tandil presentó 62,5% de los casos asociados con variante de Reino Unido.



Por su parte, en San Luis se detectó la variante Manaos en 46,6%; y en Entre Ríos se observó también un predominio de esta variante, en 58,3% de los casos, en individuos sin antecedente de viaje al exterior ni nexo epidemiológico con viajeros.



En General Alvear, en Mendoza, la totalidad de los casos analizados corresponden a la variante de Manaos, aunque "este brote está asociado al reingreso de un contingente turístico de residentes locales", se precisó.



A su vez, en la provincia de Santa Fe se realizó la detección de dos casos de variante 501Y.V3 (Manaos) y un caso de variante 501Y.V1 (Reino Unido) en individuos sin antecedente de viaje al exterior o contacto estrecho con viajeros.



En Córdoba se detectaron dos casos de la variante 501Y.V3 (P.1, Manaos) en individuos con antecedente de viaje y siete casos de la variante 501Y.V1 (Reino Unido), dos de ellos con antecedente de viaje a México y cinco adquiridos en la comunidad.



Por último, en la provincia de Neuquén se detectó un caso de variante 501Y.V3 (Manaos) en un trabajador local temporal.



"La vigilancia activa de las variantes de SARS-CoV-2 realizada permitió determinar la presencia de cuatro variantes de interés epidemiológico mundial en nuestro país: la variante 501Y.V1 (Reino Unido), la variante 501Y.V3 (linaje P.1, Manaos), la variante P.2 (Río de Janeiro) y la variante CAL.20C (California, linajes B.1.427 y B.1.429), y permitió la detección de un linaje de creciente importancia regional, el linaje C.37", se destacó.



El Proyecto PAIS fue creado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el Consorcio interinstitucional para la Secuenciación del genoma y estudios genómicos de SARS-CoV-2.



Está conformado por grupos de investigación de diferentes instituciones con el objetivo de secuenciar el genoma y realizar demás estudios genómicos del SARS-CoV-2.



Coordinado por la Dra. Mariana Viegas del Laboratorio de Virología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el equipo trabaja articulada y colaborativamente para realizar estudios genómicos de SARS-CoV-2 en nuestro país y aportar tanto al conocimiento local como a la base de datos global de circulación viral GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data).