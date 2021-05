Reutemann está clínicamente estable y continúa internado en terapia intensiva

El parte médico que se dio a conocer este viernes por la tarde indica que "no ha repetido episodios de sangrado".



El informe, que lleva la firma del doctor Sebastián Del Pazo, coordinador del departamento clínico del Sanatorio Santa Fe, afirma que el Lole permanece "estable clínicamente y con parámetros hemodinámicos aceptables" y "no ha repetido los episodios de episodios de sangrado digestivo".



No obstante, aclara el parte, Reutemann seguirá en terapia intensiva "para su mejor control y seguimiento".



Reutemann está alojado desde el jueves en sala de terapia intensiva por una hemorragia digestiva baja que habría agravado su diagnóstico, motivo por el cual en la noche del jueves circularon versiones de que podría ser derivado a la ciudad de Rosario.



Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada por el titular del Sanatorio Parque Roberto Villavicencio, que viajó el jueves por la noche a Santa Fe para visitar al expiloto de Fórmula 1 en el Sanatorio Santa Fe de la capital provincial. "Luego de evaluar su situación con el equipo médico que lo asiste, integrado por los doctores Sebastián Del Paso, Luis Arriola y Luis Ranieri se decidió que el senador Reutemann continúe la internación en el Sanatorio Santa Fe", sostuvo el profesional en diálogo con La Capital.



Fuentes médicas confirmaron que "por el momento no es necesario que Reutemann sea trasladado, ya que aquí se cuenta con todo el instrumental para seguir asistiéndolo" de su afección. Y consignaron además que "cuando un paciente padece una hemorragia digestiva se le realiza una evaluación clínica alta y baja, en este caso se descartó que se trata de una hemorragia alta".



Desde el sanatorio santafesino se limitaron a emitir un escueto parte de prensa en el que informaron que el legislador nacional "se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva debido a una hemorragia digestiva y espera de los resultados en curso".



Reutemann -que el pasado 12 de abril cumplió 79 años- ingresó por sus propios medios la tarde del miércoles a un sanatorio céntrico de la ciudad de Santa Fe y de inmediato se descartó que su internación se debiera a un cuadro de coronavirus, enfermedad contra la que se vacunó a finales de marzo. Quedó alojado en una sala común pero a media mañana del jueves los médicos que lo atienden decidieron su traslado a una sala de terapia intensiva para la realización de nuevos estudios.



Reutemann fue gobernador de la provincia de Santa Fe durante dos períodos, de 1991 a 1995 y de 1999 a 2003. Desde diciembre el 2003 es senador nacional. En 2015 fue reelecto y tiene mandato hasta este año.