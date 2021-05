Ejemplo de superación: padece Atrofia Muscular y terminó el primario

El Doce TV

Nehemías tiene 12 años y su hermano Miqueas 11. Ambos padecen Atrofia Muscular Espinal, una grave enfermedad neuromuscular que es degenerativa.Cuando eran bebés fueron abandonados por sus padres y quedaron a cargo de sus abuelos. En un esfuerzo compartido, los pequeños que tenían una expectativa de vida de 2 años aún la siguen peleando a base de amor, dedicación y estudio.Nehemías fue sorprendido este viernes con una pequeña celebración: sus maestros fueron hasta su casa para entregarle el diploma y avisarle que ahora es formalmente un egresado de sexto grado de la Escuela Padre Tercilio Gambino, en Córdoba.El niño solo puede mover el dedo medio de la mano derecha y tiene una notebook vieja que únicamente funciona si está enchufada. A pesar de todas las dificultades, su inteligencia y sacrificio se destacaron y pudo completar el primario.“Esta es mi compu. La uso moviendo un dedito: uso mis dos manos para apoyar y así la puedo manejar”, le contó Nehemías a. Además, el niño admitió que necesita una nueva: “Esta no me anda sin cargador”.Por su particular condición, lo único que puede utilizar el pequeño es la computadora, la cual además es fundamental para que pueda continuar con sus estudios de primer año de la secundaria.“Estoy súper orgullosa y agradecida de tenerlos”, relató conmovida su abuela Elvira, quien también fue homenajeada por las autoridades del colegio debido a la dedicación y acompañamiento que le brinda a sus nietos.Miqueas, por su parte, ya está en sexto grado y también busca terminar esta etapa. “Espero que pueda hacerlo este año y, si no, el que sigue”, dijo Nehemías sobre su hermanito.La historia y el momento de la entrega del diploma emocionaron a los presentes.Los especialistas que siguen de cerca la salud de los niños admitieron que sus cuadros son graves ya que “la enfermedad va progresando” y su salud empeora. Sin embargo, destacó el gran esfuerzo de su abuela Elvira por darles la mejor calidad de vida posible, lo que permite que Nehemías y Miqueas puedan seguir cumpliendo sus sueños.Para colaborar con la familia: 3513669247