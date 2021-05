Médico aconseja cómo potenciar el sistema inmunológico ante la llegada del frío

La importancia de la ventilación

Vacunación

Con la llegada de los primeros fríos otoñales y el invierno a la vuelta de la esquina, una de las preocupaciones del ser humano es mantener fuerte su sistema inmunológico y reforzar sus defensas para protegerse del ataque de agentes que puedan alterar la salud.“Lamentablemente, no tenemos comprimidos para aumentar las defensas, pero si remedios naturales, como lo son una buena nutrición, hacer ejercicio físico, tomar mucha agua y descansar correctamente”, comunicó ael médico neumólogo de Paraná, Dr. Luis Darío Larrateguy.“Si no tenemos los nutrientes necesarios, no tenemos cómo fabricar anticuerpos. Si no hacemos ejercicio y tenemos sedentarismo, favorecemos la disminución de las defensas del organismo porque este empieza a fabricar menos defensas, ya que no se mueve, está quieto. Y está demostrado científicamente que si uno, diariamente hace ejercicio físico, aeróbico o de fuerza, aumenta la inmunidad”, explicó el especialista al advertir que “ser sedentario disminuye las defensas”. Y continuó: “El agua genera humectación en todo el aparato respiratorio, que podamos hacer secreciones para defendernos y estar mejor preparados ante, por ejemplo, la entrada de un virus”.Respecto al último remedio natural, que es el descanso, el Dr. Larrateguy alertó que “si uno no duerme las horas necesarias y el sueño es de mala calidad, disminuye el sistema inmunológico y genera alteraciones a la larga”.“Los ambientes cerrados son nocivos porque si uno pudiera medir la cantidad de dióxido de carbono, que es lo que eliminamos en un ambiente, sabríamos si ese ambiente está correctamente ventilado o no”, explicó el especialista al remarcar el interés que haya ventilación en los espacios compartidos. “Por eso insistimos para que se deje un poquito abierta la ventana, y si es posible, dos ventanas cruzadas, para que haya corrientes de aire y eso ventile el aire porque el dióxido de carbono es nocivo”, indicó.Respecto al uso del tapabocas, el Dr. Larrateguy refirió que “no hace mal que uno inhale dióxido de carbono y oxigeno porque los barbijos dejan pasar el aire”.“El barbijo es solo una barrera mecánica para detener las gotitas de saliva que salen de una persona cuando habla a menos de dos metros de distancia. Si me alejara, podría sacarme el barbijo porque mis gotas no llegarán al rostro de otro”, aclaró al respecto.“Hay que acostumbrarse, sino los cirujanos no podrían operar durante ocho horas”, recomendó.“El barbijo es necesario cuando estamos en contacto con otras personas, aun cuando se está vacunado porque la inoculación lo único que hace es preparar el sistema inmunológico para que el organismo se defienda del virus”, destacó el médico neumólogo al resaltar que “cualquiera de las vacunas desafía el sistema inmunológico”.“Al aplicarnos la vacuna, el sistema inmunológico reconoce como extraña a esa partícula y genera anticuerpos, unas proteínas que neutralizan el virus en cuanto lo detectan; y esa partícula también estimula los linfocitos de memoria, esa inmunidad celular queda dando vuelta en la sangre y tiene memoria, es decir que cuando se ponga en contacto con el coronavirus, comenzará a producir anticuerpos para bloquear al virus”, detalló al acotar que “las células tardan 21 días en adquirir memoria para después de defenderse”.