Buscan determinar si hay más restos de soldados argentinos en Malvinas

El gobierno kelper de las Islas Malvinas reveló este jueves que abrió formalmente una investigación para determinar si existen restos de soldados argentinos no identificados enterrados en la zona de Caleta Trullo (Teal Inlet, según su nombre británico) al este de la isla Soledad.



Las autoridades isleñas encargaron la investigación a la Policía Real de las Islas Falkland y también se pusieron en contacto con el gobierno argentino y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que participó del operativo para la identificación de los restos enterrados en el cementerio de Darwin.



En esa línea, llamaron a los habitantes isleños a contactarse con los investigadores en caso de contar con información relevante. El comunicado oficial del gobierno kelper aclara que se trata de una investigación en proceso, por lo que por el momento no brindarán más información al respecto.



Según pudo saber Infobae, en julio de 2020 un veterano británico se comunicó con el gobernador de las Islas y le contó que, a raíz de las investigaciones que había realizado, descubrió que en medio del caos del conflicto se había perdido la información sobre la existencia de una tumba de guerra temporaria con restos de varios soldados argentinos.



Ante este planteo, la policía local hizo luego una serie de investigaciones a partir de registros militares, entrevistas con veteranos y material de archivo. Si bien no pudo confirmar ni descartar la información, determinaron que hay elementos suficientes para avanzar con la investigación física del sitio. Sin embargo, antes de remover el terreno debe coordinar los trabajos con la Cruz Roja y el gobierno argentino.



El coronel británico Geoffrey Cardozo, quien en 1982 estuvo a cargo de recoger los cuerpos de los campos de batalla para darles digna sepultura en Darwin, confirmó a Infobae que fue uno de los consultados por la policía y detalló que en 1983 ya había recuperado los restos de un soldado argentino en la zona de Caleta Trullo (Teal Inlet), quien fue identificado como Ramón Omar Quintana, nacido en San Miguel, integrante del Regimiento de Infantería 7.



En esa zona había sido montado un hospital de campaña para heridos, razón por la cual sería factible que soldados argentinos fueran trasladados allí tras algún combate. Cardozo envió luego otra misión pero no se encontraron más restos.



Una posibilidad es que una delegación del Comité de la Cruz Roja participe de los trabajos de campo cuando viaje para la segunda etapa del Proyecto Humanitario Malvinas, una misión especial para identificar a los soldados enterrados en el Cementerio de Darwin.



Este operativo estará liderado por Luis Fondebrider, fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Si bien no es habitual que una persona proveniente de uno de los países en conflicto lidere este tipo de misiones, el prestigio profesional de Fondebrider llevó a que tanto el gobierno kelper como el británico aceptaran.



Las autoridades isleñas aclararon que se trata de una investigación en curso por lo que todavía no se comprobó fehacientemente la existencia de las tumbas. La embajada británica coordinaría una reunión con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur este lunes para brindar más información.



Ante la consulta de Infobae, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, explicó que tras conocer la noticia de la investigación policial en las islas el gobierno argentino se ha puesto en contacto con el Reino Unido, con Luis Fondebrider el Equipo Argentino de Antropología Forense y preliminarmente con la Cruz Roja Internacional para elevar el lunes un pedido formal al Comité Internacional de la Cruz Roja “solicitando que el trabajo para verificar la existencia o no de esta posible tumba en Caleta Trullo se pueda realizar al mismo tiempo que se realice el Plan Proyecto Humanitario 2”.



La segunda etapa del PPH se hará en agosto para determinar la identidad de los soldados enterrados en la tumba C.1.10 del cementerio de Darwin. Según explicaron, en ese momento, los antropólogos podrían hacer un informe preliminar para luego, “si así ese estudio lo determinara, implementar toda la infraestructura para el posible trabajo si fuera necesario”.