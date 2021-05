Detectaron caso de covid en colectivo en el que viajaban trabajadores del citrus

Un grupo de micros salió desde Concordia hacia Mocoretá para transportar a trabajadores de la cosecha del citrus.



En el marco de los controles que se realizan en el límite de Entre Ríos y Corrientes, se realizaron las pruebas sanitarias correspondientes y, mediante un test rápido, se supo que una trabajadora dio positivo de covid-19.



De esta manera, el micro en el que se trasladaba la mujer debió regresar a Concordia con todo el contingente.



El Escribano Edgar Chaparro fue contratado por el Sindicato para hacer un acta de constatación y así poder determinar los pasos a seguir ante esta situación que apremia a los trabajadores, sobre todo por el riesgo que implica el traslado de los mismos.



Diego Monomo, director del Hospital de Mocoretá, explicó a Elonce que “en el departamento Federación, Pujol y Mocoretá todo está tranquilo con el covid, mientras en otras zonas están muy complicados. Por eso empezamos a generar más testeos. Si uno busca encuentra. Estamos tras testeos centinelas, por 48 horas. Tenemos un protocolo en el ingreso a la ciudad. Hacemos un test por vehículo, es gratuito”.



“El hecho de no testear y no buscar va a generar incendios en lugares que ahora están bien. Hay que seguir con la vacunación y seguir con los testeos, que todavía son pocos. El 40% de nuestra población está testeada porque pasan todos los días de un lugar a otro. No estamos con suba de casos, estamos en una meseta”, dijo.



Señaló que “es una zona donde es base la citricultura y tiene una movilidad continua. No podemos cerrar las puertas a la citricultura y la madera, son las actividades centrales. Los protocolos dentro del colectivo, de las quintas y el empaque se deben cumplir. Las empresas tienen que darnos garantía de cuidado”. Elonce.com