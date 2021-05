Régimen de Acceso seguro al cannabis medicinal: “Ganamos en calidad de vida”

Este miércoles convirtió en ley el Régimen de acceso seguro al cannabis con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos del dolor y a sus derivados, con el fin de garantizar y promover la protección integral de la salud de las personas a las que se les indique su uso para dichos fines.Al respecto, una de las representantes de Mamá Cultiva, Carola Olavarría, contó anteque están sumamente felices, “es un gran paso para nosotros que venimos luchando desde el 2016 para salir de la ilegalidad”.Carola relató que tiene una hija de 15 años y desde hace cinco años que utiliza el cannabis medicinal “ella tenía muchas crisis convulsivas y no podía ni salir a la calle. Asistí a una charla sobre el cannabis medicinal y decidí que eso es lo que quería para mi hija”.“Los medicamentos no le hacían efecto y desde el 2016 que comenzamos con esto, su vida y la de nuestra familia cambió por completo. Además, tenemos una evidencia científica de un encefalograma donde no se observan las crisis nerviosas”, sostuvo.En este sentido, aclaró que “esto no quiere decir que no las va a tener nunca más, sino que serán esporádicas y se recuperará más rápido”. Además, relató que su hija “mejoró en la motricidad, emociones y en su vida social”.Por otro lado, señaló que no saben cómo se implantará la ley en la provincia en cuanto al cultivo: “Creemos que es algo que se va dando de poco. Esto no solo mejora la calidad de vida de las personas y de todo el entorno, somos muchas familias que estamos en esto”.