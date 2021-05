Covid-19: “Pacientes pasan más rápido de la sintomatología inicial a neumonía”

El jefe de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná, Guillermo Grieve, señaló que “parecería estar haciendo una pequeña curva amesetada” el “aumento progresivo de casos de coronavirus que se ha dado en las últimas dos semanas. “Ojalá que sea así, pero todavía sigue en incremento el número de pacientes moderados y críticos”, señaló en declaraciones aAcotó que quienes requieren atención ingresan a la Guardia y después, “paulatinamente, van progresando a dos sectores en el servicio de terapia. Uno preparado para alto flujo donde no están ventilados y otro, dentro de la Unidad, donde tenemos un sector para pacientes ventilados”.“Hasta diciembre del año pasado teníamos un promedio de edad de 74 años en el caso de los pacientes graves. En este momento, la nuestra (en Entre Ríos) es de 54 años, mientras que la de la Sociedad Argentina de terapia Intensiva dio 51 años”, explicó Grieve.Alertó que hay “mayor rapidez en el paso de la sintomatología inicial a la de neumonía. Por ello, debemos identificarlo rápidamente para establecer la gravedad, inmediatamente empezar con medidas y estar alertas para ver en que protocolo terapéutico ingresa”.Y precisó: En los 11 meses iniciales, los signos de neumonía aparecían entre el día 8 y 12 de haber presentado síntomas, mientras que “hoy ese período está tres o cuatro días antes”.“Ha cambiado la expresión clínica: más jóvenes, mayor transmisibilidad y mayor rapidez” en el avance de la enfermedad, resumió.Interrogado sobre la ocupación de camas en el hospital San Martín, enfatizó que “siempre vamos a tener lugar para atender a los pacientes. Hay que llevar tranquilidad. Pero Salud necesita que la gente cumpla” con los cuidados frente a la pandemia.Informó que “en el hospital San Martín tenemos un índice de ocupación de entre el 90 y 95 por ciento, permanentemente”. Es el nosocomio “de derivación de toda la provincia. Hace dos semanas disminuimos las cirugías complejas que pueden ser prolongadas en 15, 30 o 45 días. Eso nos permitió poder abrir el área nueva de covid y lo tenemos que mantener, porque las patologías no covid siguen ingresando y debemos atenderlas”.El profesional puso de relieve que “el coronavirus demostró que no hay relación con el frío y el calor, pero puede cambiar la modalidad de la presencia de las personas con las bajas temperaturas. Cerrar las ventanas trae mayor contagiosidad. Pretender acercarnos a otra persona, porque hace más frío, también. Esto es lo que influye, pero la cepa del coronavirus es independiente del periodo del año. Depende de otros factores”.“Necesitamos 14 días para que la menor transmisibilidad se transfiera a los pacientes. Mucho cuidado en mayo, quizás también en junio. Después la cosa va a ir mejorando. Esperemos que junto a las medidas y al plan de vacunación, lleguemos a fin de año de una manera mucho más relajada y feliz. A cuidarnos todos”, completó.