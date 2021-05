Cantó "La Navidad de Luis" con 5 años y el propio León Gieco le envió un mensaje

La figura de León Gieco

La música desde temprano

Lucía Ramseyer es santafesina, tiene 5 años y por estos días es famosa en las redes sociales. Es que, con su papá Adrián como guitarrista, grabó una versión de “La Navidad de Luis”, la canción que León Gieco compuso en 1973. A través de “un amigo, de un amigo, de un amigo”, el video le llegó al propio cantautor, a quien le pareció “alucinante” la interpretación de la pequeña. Y decidió no sólo compartirla en Instagram (donde ya cuenta con más de 34 mil reproducciones) sino también dedicarle una versión de “Príncipe azul” e invitarla a cantar juntos.“A ella le gusta cantar, así que hemos hecho varios videos. Este último, particularmente porque se copó mucho con la canción. La aprendió enseguida, en dos días”, contó Adrián Ramseyer. Que, curiosamente, no tiene formación musical. Es escribano y toca la guitarra en forma amateur. “Soy un mal artista”, dijo entre risas alPara practicar “La Navidad de Luis” con Lucía, escucharon entre los dos la versión que hizo Gieco el año pasado con Leo García y Natalia Oreiro.Respecto a la repercusión que tuvo el video de su hija tras ser compartido por León, Adrián aseguró que no sabe cuanto entiende pero si está seguro de que la situación le encanta. “La tengo grabada después que miró el video. No dimensiona todavía quién es León Gieco y toma como natural que le conteste. Pero lo cierto es que quiere cantar con él”, contó.Lucía canta junto a papá y mamá desde que tiene dos años. “Uno le transmite la música que escucha. Pero la elección de las canciones es de ella. Es raro, porque cuando le gusta una canción la aprende muy rápido. Canta algunas de Abel Pintos, otras de Soledad. También le gustan algunas canciones de Los Redondos, ahí ella no tiene nada que ver”, dice Adrián entre risas.“Uno le ofrece un abanico de canciones y ella elige. Con ‘La Navidad de Luis’ fue algo mágico, porque no es una canción que escuchamos habitualmente. Tal vez le llegó por el lado de la Navidad, pero evidentemente esa canción tiene algo. El mensaje lo entiende y lo interpreta”, contó.

Ahora, mientras espera que se concrete la posibilidad de cantar junto a León, al menos a la distancia, Lucía trata de aprender la canción que le mandó León (“Príncipe Azul”) y le insiste a su papá para que le enseñe “la de ‘La Memoria’”. “Con esa canción también tiene algo especial, no tengo bien claro por qué”, explicó Adrián.Lo cierto es que lo ocurrido en estos últimos días, seguramente quedará “grabado en la memoria” de esta familia santafesina”. Fuente: (El Litoral).-