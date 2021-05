Emprendimiento: descubrió que tiene celiaquía y elabora "productos aptos"

Conti es celíaca

El 5 de mayo se conmemora el Día Mundial del Celíaco con el objeto de dar a conocer una enfermedad muchas veces silenciada y que consiste en la intolerancia al gluten, una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno (Tacc).Se estima que esta enfermedad afecta al 1,6% de la población.Los alimentos que se consiguen en las góndolas sin trigo, avena, cebada y centeno (TACC) cotizan en promedio 128% más que los comunes. Altos costos de producción y distorsiones en la cadena de comercialización, se destacan entre las causales., y en diálogo con el programa, cCostó mucho, pero pudimos hacerlo gracias a la ayuda de la Asociación de Celíacos. Fuimos mejorando hasta tener nuestro pequeño emprendimiento", relató., dijo: "Estuve durante muchos años con tratamiento por anemia, nunca mejoré, hasta que empecé con los síntomas propios de la celiaquía: vivía con diarrea, vómitos, descompuesta, cansada, todo lo que comía me hacía mal. Me la detectaron y automáticamente, al mes que comencé con la dieta, mejoré un 100 %"."Hay síntomas a nivel piel, se cae el pelo, hay síntomas anímicos. Los más clásicos son los gastrointestinales", acotó la joven.por ejemplo, el colador de las pastas no lo podíamos compartir, tuvimos que comprar elementos que sean sólo para ella, un mueble para poner sus alimentos. Fue un descubrir continúo"., con la celiaquía de Conti hubo que empezar a aprender a usar las premezclas, las harinas, saber qué componentes podían mejorar el producto", agregó.Conti aseveró que los productos para celíacos "siguen siendo caros. Un kilo de premezcla cuesta 170 ó 180 pesos, como barato; un paquete de fideos cuesta 200 pesos aproximadamente".n". Los ingredientes que "no tiene que estar" presentes en un producto para celíacos son "trigo, avena, cebada y centeno. Todos estos dañan el intestino de la persona celíaca".El emprendimiento de las hermanas, puede contactarse a través de las redes sociales como Tortas Conti. "Hacemos todo apto para celiacos, postres, saladitos, tortas para cumpleaños", dijeron.