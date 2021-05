¡Ayudanos!: el emotivo mensaje de médicos y la situación "delicada" de Ramírez

Así comienza un mensaje que pretende servir de concientización para prevenir que se sumen más casos de coronavirus.

el director del Hospital "Nuestra Señora del Luján", Sebastián Reichel

"Se habían perdido los cuidados que tenemos que tener que son mínimos"

y eso llevó, una vez más, al py cada vez tenemos más contagios?"Destacan en el mensaje que los trabajadores de la salud de todos los sectores "estamos trabajando incondicionalmente para cuidarte y para cuidarnos".pone relevancia la recomendación a los ciudadanos."Debemos poner todos de nuestra parte, la pandemia no ha terminado" afirmó en diálogo con, al explicar el significado de esta concientización.La situación en Ramírez, aseveró el profesional. "También veíamos que la gente no estaba tomando las medidas de distanciamiento social, habían dejado de usar barbijo. Se habían perdido los cuidados que tenemos que tener que son mínimos, no es nada difícil de hacer", acotó.".A ese nosocomio "llegan pacientes de Aranguren, Camps, Isletas y de varias localidades más", acotó."Las demás patologías se siguen atendiendo, partos, traumatología, gineocolomgía, diabetes, salud mental, aparte del Covid", puso relevancia.En el hospital "decidimos hisopar a todo el que venga con síntomas y al que tenga síntomas muy marcados de Covid, si se lo declara positivo por clínica, ya directamente lo tomamos como positivo, le pedimos que se aísle para que no siga contagiando", indicó asimismo.De la misma forma pidió: "No vayan a hisoparse por su cuenta, les decimos que se asesoren con su médico de confianza, porque hay personas que se hace el PCR y le sale que es negativo, sale a trabajar, está con su familia y resulta que es positivo, sino que antes no le dio ese resultado en el PCR".Como no cuentan en Ramírez con camas de terapia intensiva, ni en el ámbito privado ni en el público, las derivaciones se hacen "a Paraná o a Diamante", contó.En Ramírez, en esta segunda ola de covid,. Aportó que la población de esa ciudad "de 70 a 80 años están casi todos vacunados".Ahora "vacunan a los mayores de 60 años. Este miércoles se vacunarán a 150 personas más, así que se pretende terminar con la vacunación", dijo.. Nos ayuda muchísimo usar tapabocas. No nos juntemos innecesariamente, respetemos los protocolos vigentes en empresas o comercios. Si tiene síntomas, no los oculten vayan al hospital que serán atendidos, o a su médico particular", aseveró el director del nosocomio ramirense.