Hospital de Concordia alerta a la población sobre el posible colapso sanitario

El Equipo de Gestión del Hospital Delicia Concepción Masvernat, analizó la actualidad de la segunda ola de Covid-19, y destacaron que “si no hay responsabilidad social en los cuidados y el acatamiento de las medidas dispuestas por el COES, inexorablemente, la región se encamina, al colapso por saturación del sistema sanitario regional. Hoy contamos con solo tres respiradores para ser utilizados en quien lo requiera”, explicaron en un comunicado enviado a este medio.El Equipo de Gestión del Hospital Masvernat alerta a la comunidad de su zona de influencia, que “la situación es crítica y que evidentemente, ya no alcanza con pedirles que cuiden la distancia y respeten el distanciamiento social. Es por eso que avalan cada una de las nuevas medidas restrictivas”, señalaron.“A diferencia del pico de la primera ola, nos encontramos ante un panorama completamente diferente, porque hoy se atiende todo tipo de patología, sumado a la patología de Covid, con muchas internaciones. Hoy, solo hay tres respiradores disponibles para darle respuesta a los pacientes. Es muy preocupante la situación”, resaltaron desde el nosocomio.Por otra parte, consideraron que “se observa una distención en la comunidad, respecto a las medidas de prevención y además, una inexplicable crítica de algunos sectores ante las medidas que se van tomando desde el COES provincial y local”, sostuvieron desde el Hospital Masvernat de Concordia.Además, alertaron que “nadie quiere necesitar una cama a de internación y no tenerla. El sector de Clínica I, está al 100% con casos moderados, Clínica II ya cuenta con varios internados positivos de Coronavirus y sospechosos y, la Unidad de Respiratorios Agudos Covid-19 (URAC) suma un alto porcentaje de ocupación de camas críticas”, enumeraron.Con este panorama, se indicó que "sin cumplir las medidas preventivas y sin bajar la circulación, vamos a terminar con el sistema colapsados por saturación", advirtieron desde el nosocomio.En tanto, la conducción del Hospital Masvernat de Concordia, confirmó que “la mayoría de los casos se dan en personas de 20 a 60 años. Incluso, con fallecimientos de personas muy jóvenes”, añadieron.Finalmente, el escrito sostiene que “el mensaje es de ser responsables como ciudadanos, evitar saturar el sistema con patologías banales, no hay que distraerse en los cuidados, no es solo un problema del ámbito de salud, esto atañe a toda la comunidad”, subrayaron y afirmaron que “nunca sabemos quién tendrá una patología leve y quien una patología grave, por eso evitar la saturación es una responsabilidad de todos”, concluye el comunicado.