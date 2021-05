Video: moteros corren picadas sin casco, acostados en la moto y a 130 km/h

En el ramal Zárate-Campana de la Panamericana sobre la Ruta 9, una mujer filmó desde su auto cómo cinco motoqueros corrieron una picada que podría haber resultado mortal. No solo llamó su atención que iban a 130 km/h, sino que iban sin casco.Además, venían haciendo una “ruleta rusa” o “moto rusa”: estaban acostados boca abajo sobre la moto para ir a mayor velocidad.Por su parte, Claudia, la autora del video, contó que el hecho fue alrededor de las 16 y que en la ruta “había tráfico pero no tanto”. A su vez, señaló que algunas de las motos no tenían patente, con lo cual si el caso llega a la Justicia, no se podría identificarlos.“Aparecieron de repente, cruzándose”, agregó. Ante la pregunta de qué sintió en el momento, señaló: “Miedo o a que se caigan y pasarlos por arriba, o a chocarlos porque no sabés las maniobras que van a hacer”. “Todos íbamos frenando y empezamos a ir despacio”.

En la grabación se puede notar, además que a veces manejaban con una sola mano y hasta en zigzag. “Se iban mirando unos a otros, e iban por todos los carriles; se cruzaban, se reían, como una inconsciencia total”, destacó Claudia.En cuanto a los controles de tránsito, afirmó que en ese tramo no había ninguno: “Mucho más adelante sí, pero no sé si ellos sabían que estaban ahí o qué, pero no llegaron hasta los controles”. Fuente: Radio Mitre