Alertan sobre la extensión de las nuevas variantes del Covid-19 en Entre Ríos

La vacunación como herramienta de prevención

El impacto de las nuevas variantes de la pandemia por coronavirus en el territorio provincial, el ingreso a las guardias de jóvenes sin factores de riesgo y el progreso del Plan Rector de Vacunación, fueron analizados por Salud ante el aumento significativo de casos.Al respecto, el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini, desarrolló un mapeo de la situación epidemiológica, dinámica y cambiante, a causa de la extensión de la pandemia de coronavirus y sus nuevas variantes.Al dar un panorama de la situación, indicó que ". En este sentido, todas las semanas emitimos un informe que queda a consideración del gabinete provincial y del Ejecutivo, particularmente del gobernador, para que en esta evaluación que es dinámica y cambiante y que no nos podemos dormir, se tomen las medidas necesarias".Zanuttini observó que, en los 14 meses de pandemia, losevidencian el. "El confinamiento inicial masivo, en abril, mayo y junio del año pasado, nos permitió ordenar y formar al recurso humano en el abordaje, con los conocimientos que teníamos en ese tiempo", analizó.por lo que uno supone que en esto tiene que ver el impacto de la vacunación en la población más añosa de la provincia".A esto se suma otro dato: "La evolución clínica de las formas moderadas y graves de la enfermedad es más rápida en población joven sin factores de riesgo previos".Asimismo, el funcionario consideró que la circulación de las nuevas variantes puso en tensión a las unidades de terapia intensiva que, en algunas de las regiones de la provincia, registró unaMás allá de la importancia de la restricción en la circulación y el cuidado, tanto individual como colectivo para disminuir la cantidad de casos, Zanuttini precisó que persiste la fase de aprendizaje. "Todavía, como sociedad, no hemos aprendido; hay muchos que se cuidan y muchos otros que se exponen: ellos y al resto de la comunidad. En consecuencia, la vacuna es la herramienta por excelencia de mayor impacto que tenemos por estos días".El impacto de la inmunización es alentador dado que si bien no protege de la infección de coronavirus, posibilita que no se desarrolle la enfermedad en sus formas más graves. De ahí la importancia del Plan Rector de Vacunación para alcanzar a cerca de 500.000 personas, sobre un total de 1.400.000 habitantes.En este punto, para mencionar la progresión del Plan, de una población objetivo de adultos mayores de 60 años estimada en 223.000, ya fueron inoculados 140.000.