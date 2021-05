Pertenece a “grupo religioso fanático” el que destrozó la imagen de un santo

Un vecino de Rosario del Tala irrumpió en la misa y arrojó la imagen de San José al suelo; ocurrió este sábado cuando se desarrollaba la celebración en honor al patrono.“Celebrábamos una misa de campaña con motivo de la fiesta de nuestro patrono San José Obrero, que es una fiesta tradicional a la que todos acuden en Rosario del Tala, y en el segundo día de la celebración, de manera inesperada, apareció este chico que en otra oportunidad ya había estado en la fiesta patronal de la parroquia San Roque haciendo esas predicaciones y arengas”, rememoró ael párroco que oficiaba la misa, Ricardo Adriel.Según comentó el sacerdote, el muchacho, “posiblemente bajo los efectos de las adicciones y estando relacionado a grupos religiosos fanáticos, apareció muy rápidamente y de un golpe certero volteó la imagen y destrozó el rostro de San José”.“Fue una experiencia tremenda, porque estábamos todos en un clima de fiesta, cuando apareció este muchacho. Fue instantáneo. Se sintió la expresión de asombro, pero gracias a Dios pudimos continuar la celebración”, rememoró el cura.El sujeto fue detenido por orden de la Fiscalía e internado en el hospital Dr. Luis Ellerman para enfermos mentales.En ese sentido, el sacerdote comentó que esta persona “tenía la costumbre que, cuando veía que había mucha gente, venía con toda su predicación de su grupo religioso”. “El año pasado hablé con él para aclararle las ideas porque ellos acusan que nosotros adoramos las imágenes, siendo que veneramos a los Santos y únicamente adoramos a Dios”, aclaró.Al confirmar que “es un grupo encabezado por su propia familia”, Adriel refirió que “citan un salmo que dice `No te harás imágenes y demás´ y ese es su caballito de batalla para atacar a la Iglesia Católica, de manera injusta, porque nosotros no adoramos las imágenes, sino que las veneramos”.El párroco de Rosario del Tala destacó que la de San José “es una imagen que ya tiene casi 60 años y es muy querida y venerada por todos los fieles”. Y en esa línea anticipó que, tras el incidente, será restaurada a nueva por unos hermanos de Urdinarrain.“Nos queda la satisfacción de haber vivido ese momento tan triste con mucha entereza y firmeza, y que este muchacho no nos empeñara la fiesta y siguiéramos tranquilamente con la celebración programada”, ponderó al agregar: “Nos queda pedir por la comunidad y la salud de este chico y su familia para que recapaciten y pueden tener una conducta digna de una convivencia social porque tenemos libertad de culto y cada uno puede expresarse como sea en sus creencias, pero respetando a los demás”.