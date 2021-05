Mientras estudia, acompaña a su padre a vender chipa y sueña con ser ingeniero

Un niño de 11 años se despierta todos los días a las 6 de la mañana, desayuna, prepara sus cosas y junto a su papá retiran las chipas y se apostan en la intersección de las calles Félix de Azara y Santa Fe, en pleno centro de Posadas. Entre estudio y trabajo pasa las mañanas, a las 13 se va, come algo y entra a la escuela.Se llama Mateo, va a sexto grado en la Inmaculada Concepción ubicada en el tradicional barrio de Villa Urquiza, cuando sea grande quiere ser ingeniero comercial, además, es deportista, hace taekwondo, le gusta editar y crear videos y su sueño es viajar por el mundo junto a su papá.Marcos, su padre, contó que día a día se ganan el pan, la pandemia pegó duro y cuesta pagar el alquiler y las cuentas para poder vivir. La mamá del niño quedó en Paraguay y hace mucho que no la ven, por eso, él se hace cargo solo de Mateo, lo acompaña y lo cuida. “Es un niño muy inteligente, doy gracias de tenerlo”, afirmó., dialogó con Mateo quien contó: “Vengo siempre con mi papá, le ayudo, le acompaño y aprovecho mi tiempo libre para estudiar”.“Cuando sea grande quiero ser ingeniero comercial, quiero exportar productos de Argentina a otros países, a Estados Unidos, por ejemplo, por eso estoy estudiando mucho inglés”, explicó el niño, con un norte muy claro.Con respecto al yeso que tiene en el brazo explicó que: “Estaba andando en roller, el cordón se me metió en las ruedas y ahí me caí y me rompí el brazo y este yeso me lo pusieron el hospital”.Mateo también practica artes marciales: “Me entreno hace 4 años, voy los martes y miércoles, soy punta amarilla pero, si no fuera por la pandemia ya sería punta azul”.Para finalizar el nene relató que: “Mi sueño y el de mi papá es viajar por todo el mundo y conocer muchos lugares lindos”.