Gualeguaychú prohíbe los escapes libres: se aprobó ordenanza

La iniciativa había tenido dictamen de la Comisión de Salud y Control de la Reservación del Medioambiente días pasados, y también fue votada favorablemente por los tres bloques que conforman el Concejo Deliberante.



Entre los puntos centrales de la ordenanza, se destaca la prohibición, en toda la jurisdicción de la ciudad, de la circulación en la vía pública de "automóviles, motos y cualquier otro vehículo a motor que tengan incorporados caños de escapes libres o modificados a los originales, como también caños de escapes preparados para competencias deportivas, sean estas profesionales o amateurs, que provoquen la contaminación y excedan los límites reglamentarios". Así como "cualquier tipo de caño de escape distinto al correspondiente al modelo y año de fabricación del vehículo o cualquier instrumento mecánico o de otro tipo, generadores de ruidos molestos".



Los caños de escapes y/o instrumentos mecánicos secuestrados, generadores de ruidos molestos, serán puestos a disposición el Departamento Ejecutivo Municipal, a los efectos de proceder a la destrucción total de los mismos.



Asimismo, el proyecto determina que son pasibles de retención los vehículos y motovehículos que estando estacionados en la vía pública carezcan de su placa de dominio identificatoria o, estando colocada, se impida o dificulte su visualización mediante pliegues, aditamentos, mal estado de conservación, etc. "Como así también espejos, escapes no reglamentarios y/o toda modificación que sufra el vehículo que no se encuentre debidamente homologada".



Una vez retenido el vehículo, en el caso de requerir sustitución de partes no reglamentarias, escapes y/o instrumentos generadores de ruidos molestos, "el titular deberá proveer las piezas reglamentarias, debidamente homologadas y disponer su recambio y/o inclusión todo a su exclusivo cargo; condición indispensable para retirar el vehículo", según determina la ordenanza aprobada.



Asimismo, la Municipalidad deberá ejecutar campañas de concientización vial, dirigidas especialmente a motociclistas.



ElDía.