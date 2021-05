Prorrogan el cierre de fronteras para el turismo hasta el 21 de mayo

Seguirán vigentes los requisitos especiales para transportistas y tripulantes de buques y aviones, según la Decisión Administrativa 437/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficial.En tanto,La decisión lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti.Las autoridades establecen además que "al presente artículo, con el fin de atender circunstancias de necesidad".los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes autorizados", y "para el", añade el texto.Por otra parte, los transportistas y tripulantes que "ingresen por vía terrestre, tanto extranjeros como nacionales deberán adjuntar a la declaración jurada, el resultado negativo del test PCR real time o LAMP para SARS-CoV-2, el que tendrá una vigencia de siete días de realizado".", completa la norma.Asimismo, se reitera "la recomendación a los nacionales o extranjeros residentes en el país y, en particular, a los mayores de 60 años de edad o a personas pertenecientes a los grupos en riesgo, de diferir sus viajes al exterior, cuando no respondieran al desarrollo de actividades esenciales".Se recuerda también, en caso de hacerlo, "la necesidad de contar con un servicio de salud del viajero Covid-19 en el exterior para la cobertura médica y/o aislamiento y de denunciar los lugares en donde estuvo en los últimos 14 días previos al reingreso al país, entre otros"."Asimismo, deberá darse cumplimiento a las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria nacional ya", según detalla la norma.Télam.