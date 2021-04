Está a cargo de sus 7 nietos y duermen en una casilla con solo dos colchones

La historia de Beatriz es otra de las que describen la durísima realidad del país por la pobreza. En este caso, “Bety” vive en Córdoba junto a su hija embarazada, que es menor de edad, y a sus siete nietos en una casilla de madera donde solo tienen dos colchones de una plaza.



La mujer de 55 años es vendedora ambulante y día a día trata de rebuscárselas, pero no le alcanza. Hace dos meses fueron desalojados porque ya no podían pagar el alquiler.



Tras dormir varias noches en la calle, una vecina de barrio José Ignacio Díaz les prestó parte de un terreno y allí construyeron una precaria habitación de madera con techo de chapa, donde los nueve intentan acomodarse para dormir pese a la carencia y el frío.



“Anoche nos hizo mucho frío”, relató Bety.



Ella vende bolsas pero la situación de su familia es grave y pidió la solidaridad del pueblo cordobés. “Con lo que me puedan ayudar, lo agradezco. Porque no tengo nada”, lamentó mientras estaba acompañada por uno de sus nietos ya que los otros encontraban en el colegio.



La mujer explicó a El Doce TV además que “salieron con lo puesto” cuando fueron desalojados y que ahora sobreviven gracias a que una señora les da “agua caliente y un plato de comida”.



Para comunicarse con la familia: (0351) 156085636