La provincia de Córdoba adoptará un criterio propio para definir zonas de riesgo

El Gobierno de Córdoba utilizó otra vez la herramienta política para intentar contener la situación sanitaria. Luego de más de dos horas de reunión, la Mesa de Acción Sanitaria acordó una nueva serie de restricciones sin afectar de manera sensible la actividad económica. Para ello apeló a un criterio epidemiológico propio que lo diferencia de las medidas de la Casa Rosada y de su análisis de situación.La definición había sido anticipada por el gobernador Juan Schiaretti luego de su reunión vía Zoom con el presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales el jueves pasado.“Necesitamos que los gobiernos locales sean socios de los controles para garantizar las medidas que acordamos”, dijo Torres tras el encuentro y subrayó el consenso alcanzado con los intendentes y también con las cámaras empresariales.Paso seguido Torres fue claro: lo que finalmente termine de definir el Gobierno Nacional respecto a la situación epidemiológica de cada distrito no impactará sobre lo acordado en la Mesa de Acción Sanitaria. “El acuerdo firmado será la base del decreto provincial”, anticipó Torres.“La definición es por la situación actual de nuestra provincia y cómo se encuentra nuestro sistema sanitario. La mirada no puede ser la misma para una ciudad del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) que para la provincia de Córdoba”, dijo Torres quien retomó la postura de Schiaretti durante la reunión de ayer con el presidente.Dijo que la definición del Gobierno provincial fue “acordada” más allá del color que le asigne la Nación a Córdoba en el semáforo epidemiológico o de que la ubique en una zona de alarma sanitariaLa Nación definió una serie de criterios para clasificar a las zonas de riesgo: en alto, medio y bajo. Tomó para ello tres indicadores: la cantidad de casos detectados, el aumento de la cantidad de contagios en relación con las semanas anterior y el nivel de ocupación de las camas críticas destinadas a pacientes con coronavirus.Por su parte, las autoridades cordobesas señalaron que utilizarán su propio criterio y tomaron más índices que el Gobierno nacional para evaluar la evolución epidemiológica. Apuntan a que las decisiones sean lo más focalizadas posibles y evitar restringir actividades de manera general.“A nivel provincial nos guiamos con cinco indicadores básicos: la incidencia de casos (compara los últimos 15 días con los 15 anteriores), la tasa de incidencia directa cada 100 mil habitantes, la ocupación de camas, la tasa de contagio y la positividad. Todos eso se analiza a nivel provincial, departamental y local”, explicó el ministro de Salud.“Van a ver que hay departamentos que están en alto riesgo, otros en mediano y otros en bajo. Pero en general tomamos estos cinco indicadores y le sumamos la capacidad de respuesta que tiene cada distrito. Entonces podemos tener una incidencia elevada pero no se correlaciona con el número de ocupación de camas”, dijo Cardozo y agregó que no quieren tomar medidas drásticas.Actualmente hay 10 departamentos y más de 150 localidades con riesgo alto de contagio sin embargo para el balance provincial, Córdoba tiene un riesgo medio.Con respecto a la activación de nuevas restricciones, Cardozo dijo que la responsabilidad será de cada municipio y que el Ministerio de Salud estará observando cada una de las situaciones. Señaló además que la última de todas las barreras será la suspensión de las clases presenciales. (La Voz)