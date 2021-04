Covid-19: Vacunarán sin turno a mayores de 70 años este lunes en Escuela Hogar

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 continúa su marcha en Entre Ríos inmunizando a los distintos grupos de riesgo dentro de la población objetivo. Desde el Ministerio de Salud, se llevará a cabo una jornada especial para poder vacunar aLa convocatoria es para, y está dirigida a personas que tengan, y que por alguna razón no están registrados o no hayan podido asistir cuando se les brindó un turno. En la oportunidad, se aplicarán primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus.Cabe destacar que- y en esta jornada especial,, sino dirigirse a las instalaciones de calle Don Bosco. A su vez, desde la cartera sanitaria se recuerda que el operativo se extenderá durante cuatro horas, por lo que no es necesario presentarse antes o en el horario más temprano.Se recomendó, que los adultos mayores acudan con un número de teléfono y dirección, si es necesario, anotados en un papel, “porque esos datos deben quedar registrados para cuando se los convoque a recibir la segunda dosis de la vacuna”.La vacuna se coloca en el hombro, por lo tanto, se recomienda también que las personas asistan con ropa cómoda, que puede ser fácil de bajar, para aplicarles la dosis.Se aclaró que los vehículos podrán ingresar al Complejo Escuela Hogar “y la persona será vacunada sin la necesidad de bajarse del auto”.“Y para el caso de las personas que por algún motivo estén impedidas para trasladarse, le pedimos a algún familiar que el día del operativo se acerque a la Escuela Hogar, nos avise y así coordinemos para vacunar en domicilio en el mismo día”.