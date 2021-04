Hace 10 años suscribieron un plan de viviendas y todavía esperan respuestas

Vecinos de la ciudad de Concepción del Uruguay viajaron hasta Paraná para reclamar por un plan de viviendaVecinos de la ciudad de Concepción del Uruguay viajaron hasta Paraná para reclamar por un plan de vivienda que suscribieron hace 10 años, pero en ese lapso la construcción no ha registrado avances.Cecilia Bernay y Lucia Gauna señalaron aque tuvieron una reunión con representantes de la cooperativa Vicoer pero “es siempre lo mismo. No nos llena. Hay un problema entre ellos y el IAPV”.Gauna precisó que “hicimos un arreglo con Vicoer por un terreno, con IAPV como intermediario para construir”.“Somos 113 personas y no tenemos respuestas. El terreno está en estado lamentable. Nosotros quedamos en el medio y somos los afectados”, precisaron.Bernay señaló que “en una primera etapa pagábamos el terreno a Vicoer que se compromete en donar el terreno a IAPV, que a si vez construida la vivienda. Una vez que nosotros la habitábamos pagábamos la cuota. No nos regalaban nada. Terminamos de pagar el terreno y esperamos la casa, que nos habían dicho que estaría, como mucho en cinco años y ya pasaron 10”.“Vicoer se comprometió a gestionarnos una reunión con el IAPV”, precisó.Señalaron que tienen firmado el convenio y los recibos de la entidad bancaria en la que abonaron, al tiempo que manifestaron que si optan por la vía legal “quizás tengamos que esperar una década más”, por lo cual optaron por buscar el canal administrativo.