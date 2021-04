“Hubo entre un 3 y 4% de pérdidas de trabajo en la parte privada” en Entre Ríos

“Este y el año pasado han sido muy particulares para los trabajadores y toda la ciudadanía, tanto para aquel que tuvo que seguir trabajando porque fue considerado esencial, como para aquel que tuvo que dejar de trabajar porque la actividad se cerró. Fue muy duro porque el que no trabajaba no sabía qué iba a pasar y el que trabajaba, ponía en riesgo su salud y la de su familia”, comentó a Elonce TV el secretario provincial de Trabajo, Ángel Zacarías, al reconocer que “la relación laboral normal se vio atravesada por la pandemia, que corrió el eje de la situación”.



“Desde el Estado tuvimos que tener una mirada para proteger la salud del trabajador, resguardar los puestos de trabajo y ahí se tuvieron que posponer algunos reclamos y ajustes salariales que eran lógicos y que se daban a través de las paritarias”, recordó el funcionario provincial.



Consultado a Zacarías por los números que den cuenta del desempleo como consecuencia de la pandemia en la provincia de Entre Ríos, éste explicó que las cifras de pérdidas y altas de trabajo no pasan por la cartera a su cargo, sino que en esa secretaría se tiene registro de los acuerdos que se realizan respecto de la rotura del contrato de trabajo.



“En promedio hubo entre un 3 y 4% de pérdidas de trabajo en la parte privada, que fue la más afectada, porque el empleado público siguió conservando su puesto laboral”, comentó al respecto.



El responsable de la secretaría provincial de Trabajo comentó que los acuerdos que validó fueron por “comercios chicos que tuvieron que cerrar sus puertas”. Y según comentó, se respetaron las condiciones del DNU presidencial, entre los que mencionó “la doble indemnización”.



“Los sectores más afectados en Entre Ríos fueron, como en el resto del país, el turismo, hotelería, gastronomía. Y ante la segunda ola de coronavirus son sectores que volvieron a restringirse porque la gente empieza a tener más temor y se queda en la casa”, agregó.



Fue en ese sentido que Zacarías recordó que “actividades, como la gastronómica, recibieron apoyo del Estado a través de los ATP y ahora el REPRO” y destacó la presencia del Estado, tanto nacional como provincial, para “sostener los puestos de trabajo”. (Elonce)