Desactivan una fiesta de casamiento clandestina y detienen a los recién casados

La Secretaria de Control de la Municipalidad desactivó en la tarde del jueves una fiesta de casamiento con unas 30 personas en José Ingenieros al 8000, en la zona oeste de Rosario. Tras la consulta realizada al fiscal, fueron demorados los novios que eran organizadores del evento, según indicaron fuentes del organismo oficial.



La pareja fue trasladada a la comisaría 17. El predio del festejo contaba con un parque y allí había dos fincas: una casa propiedad de la novia en cuestión y un geriátrico, que fue clausurado. Según voceros de la Secretaría de Control, el titular la residencia para adultos mayores anterior tenía una denuncia penel, la causa ya la tiene un fiscal que determinará el futuro de la institución. Es una causa de tiempo atrás que sigue en curso.



Los invitados nunca tuvieron contacto con los adultos mayores del geriátrico, si bien coexisten en el mismo predio las casas están alejadas. De todas maneras, la secretaría de Control Carolina Labayru se encargó de articular con la Secretaría de Salud de la Municipalidad y el Ministerio de Salud de la Provincia para que este viernes mismo se realice una inspección para corroborar que los adultos mayores no están bajo riesgo.



El geriátrico no pertenece a Pami. "Tenemos que entender como sociedad que los casos de coronavirus están creciendo y es un momento delicado el que estamos atravesando. Desde nuestro lugar aportamos el control del estado pero cada ciudadano tiene que ser responsable. Es la clave para salir adelante y no seguir perdiendo a nuestros familiares o amigos", afirmó Labayru. (La Capital)