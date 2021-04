La sometieron a una cesárea urgente por un cuadro grave de covid y falleció

Una mujer que contrajo Covid-19 estando embarazada y que debió ser sometida una cesárea de urgencia en el Hospital Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba murió en las últimas horas, según informó Rodrigo Baena, director del hospital.



La mujer de 41 años oriunda de Monte Cristo había sido internada con complicaciones derivadas del cuadro de coronavirus con un embarazo de 29 semanas. Se le realizó la cesárea, el bebé pesó 1,200 kilogramo y no tiene Covid.



“Las embarazadas que están llegando tienen cuadros graves y están desmejorando rápidamente. A estos datos ya los estamos analizando con el ministerio de Salud y vamos a tener una reunión mañana”, señaló Baena a El Doce.



Y agregó que además de la mujer que murió hay otras embarazadas con cuadros complejos.



“A las embarazadas les pedimos que se cuiden, como le pedimos al resto de la población. No hay que relajarse. Si dan positivo de Covid-19 o tienen síntomas no hay que dejar que la enfermedad avance: hay que consultar inmediatamente con un médico”, agregó.



Una mujer de 36 años de Río Tercero está internada en grave estado en ese hospital, mientras que una adolescente de 15 años que pasó por un estado crítico se recupera. Esta madrugada, otra mujer dio a luz y fue derivada a la unidad de cuidados intensivos.