Falta de enfermeros: "Lamentablemente no somos bienes inaugurables"

, pero tampoco es ninguna novedad la falta de enfermeros en servicios de cuidados críticos. Al censo de diciembre del año pasado,", comunicó aAna Bejarano, miembro de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos."Es crítica la situación por la falta, pero, tratar de que hagan inversiones en nosotros, porque", apuntó.

"Lamentablemente no somos bienes inaugurables. Nadie nos corta la cinta cuando nos convertimos en licenciados"

Falta de capacitación

Falta de reconocimiento

La pandemia por coronavirus

Bejarano se refirió a las consecuencias por la falta de especialistas en cuidados críticos. "Enfermería no es una profesión elegida. Un hijo no nace y dice `quiero ser enfermero´, pero es porque tampoco lo hacemos atractivo", reconoció al instar: "Es momento que las asociaciones, los ministerios y las políticas de Estado se dediquen a tratar de hacer de esta profesión un poco más atractiva para que estas cosas no pasen"., resaltó Bejarano. "Desde la asociación y las facultades vamos a apoyar para que estos nuevos enfermeros que se inyecten dentro del sistema se conviertan en enfermeros seguros para ellos mismos, porque es una de las veces en las que corre riesgo nuestra vida también, y que se conviertan en seguros para la atención de la población", indicó.Al reconocer el "miedo a lo desconocido, miedo a enfermar", Bejarano exhortó a "darles un espaldarazo (a los nuevos enfermeros), desde la capacitación, para que atiendan lo mejor que se pueda a la población".En la oportunidad, la profesional de la Salud instó a la comunidad a apoyar las movilizaciones que los enfermeros encabezan en reclamo de recomposiciones salariales., argumentó."Que tenga un título de grado da lo mismo que uno de pregrado, da lo mismo el tener la especialidad o no. No hay reconocimiento, no hay promoción, no entramos en la ley de salubridad pese a que enfermamos y muchos murieron. Los feriados que trabajamos no se pagan, nos sacan los francos y no se los devuelve", denunció Bejarano.porque ahí nos dimos cuenta lo vulnerables que estamos. Se sumó la ansiedad y el estrés, pero tenemos que continuar. Y esta segunda ola nos agarrano hubo una mejora en las condiciones laborales de los enfermeros de la provincia, ni a nivel público ni privado", reveló la trabajadora."Entre los enfermeros que trabajan en cuidados críticos, hay un 60% de doble empleo. Lo que significa que cuando un enfermero se enferma hay dos puestos de trabajo que se dejan", indicó al acortar que "hay enfermeros que trabajan más de 70 horas por semana"."No tenemos dos empleos por ambición, sino, porque con dos empleos llegamos a cubrir alrededor de 90.000 pesos que necesitamos para vivir porque nuestros sueldos están por debajo de la línea de pobreza, pese a ser profesionales", sentenció.Bejarano anunció que para el viernes está prevista una reunión con responsables del ministerio provincial de Salud.