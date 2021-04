Subirá la temperatura y llegará una confluencia de masas: ¿heladas, para cuándo?

El meteorólogo Alejandro Gómez señaló durante el programadeque persistirá “el aire fresco y las, con cielo mayormente despejado”.El viernes, “seguramente el viento del noreste se hará más intenso”.“las temperaturas posiblemente tendrían un incremento más apreciable” que el que se producirá entre hoy y mañana. En esa jornada “podríamos estar llegando a los 27 grados”.Y continuó: “esperamos condiciones agradables, con algo más de viento del noreste, cielo poco nuboso a la mañana y parcialmente nublado a la tarde. Las temperaturas ascenderán un poco más y llegarían a los 28 grados durante la tarde”.Según Gómez, “esto se mantendrá probablemente”. En dicha jornada tendríamos “la llegada de un frente frontal cálido que aportará nubosidad, con temperaturas máximas de. La nubosidad sería importante durante la noche”.Con la llegada de esta masa “se empezarían a generar condiciones de inestabilidad. Por el momento no se ve algo significativo para ese día, pero”.Durante abril no tendríamos más lluvias, “pero ya nos hemos pasado, en algunos casos por mucho, del promedio mensual estadísticamente esperable”, manifestó el meteorólogo.Y anticipó: “Por lo general, mayo es poco llovedor, pero, pero es muy adelantado para poder hablar de cantidades”.Interrogado sobre el tema durante, Gómez expresó que “para las heladas todavía falta. No puedo adelantarme tanto, pero creo que, cuando llegarían masas de aire frío con cierta contundencia”.