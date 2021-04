“Le pusimos nuestro ángel azul”, dijo la mamá de bebita salvada por policía

Sociedad Un policía entrerriano salvó la vida a una bebita que ya no respiraba

Giseel Briozzo es la mamá de Aymara Abigail y recordó que la noche del pasado lunes fue “espantosa; todavía estamos en shock”. Es que, “mi bebé estaba durmiendo, luego lloró, como que tosió e iba a vomitar pero no lo hizo”, mencionó.En declaraciones radiales, puntualizó que “al alzarla, ella estaba rosa, morada y quise salvarla como cualquier madre haría”.Giseel detalló que “enseguida empezó a reanimarla y ahí fue cuando mi hija largó el llanto”. Agregando que en ese instante “mi alma volvió a mi cuerpo: fue una alegría tremenda”.Todo ocurrió aproximadamente a las 21 horas del pasado lunes, en la zona de calle Odiard al 2500 de Concordia. El uniformado se llama Mauro Altamirano. “Hoy (miércoles) lo he visto y le dije que estaba tan agradecida de parte mía y de mi familia”, contó Giseel.“Él reaccionó de inmediato, me la sacó de los brazos y ahora mi bebé de un año y tres meses está bien”, aseveró. Subrayó que le harán estudios médicos “para ver qué le causó esa reacción que tuvo”.La madre destacó que la beba “toma el pecho y ya come pero esa noche no había ingerido nada aún”. En efecto, “estaba esperando que se despierte para darle de comer”.La mujer insistió en que el uniformado “para nosotros es un ángel, un héroe; alguien guiado por Dios”. En ese sentido, contó que “mi esposo le puso nuestro “ángel azul”.“Mauro siempre está de guardia, acá; cerca de mi casa: son tres policías que van rotando”, informó. Destacó que “fue muy atento, muy generoso; yo estaba fuera de mí y él estuvo muy preocupado, pendiente hasta saber que la bebé estaba bien”.