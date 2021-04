Tecnología: se acerca el fin del almacenamiento gratuito de Google Fotos

Google Photos, la aplicación de Google para almacenar y gestionar fotos y videos, modificará el modo en que se guardarán las copias de seguridad de los archivos en alta calidad: a partir del 1º de junio de 2021 pasarán a contar como parte del espacio de 15 GB gratuito, o de cualquier servicio similar que sea pago.



Las fotos y los videos en calidad alta "contarán como parte del almacenamiento gratuito de 15 GB que incluye tu Cuenta de Google o de cualquier almacenamiento adicional que hayas comprado, tal como ya sucede en otros servicios de Google, como por ejemplo, en Google Drive y Gmail", informaron desde la compañía en un mail.



Por ahora los titulares de las cuentas no tendrán que hacer nada para evitar el colapso de sus 15 GB de almacenamiento gratuito, pero a partir del 1º de junio próximo empezarán a recibir mails cuando se acerquen al tope, aunque desde la compañía aclararon que "la mayoría de los usuarios no tendrán que hacer nada en años".



Además, Google lanzó "una estimación personalizada que muestra cuánto tiempo pasará hasta que ocupes tu espacio de almacenamiento limitado", que se basa "en la frecuencia con la que creas copias de seguridad de fotos, vídeos y otro contenido en tu Cuenta".



La mayoría de los usuarios de Google probablemente no lean a fondo el aviso de la compañía, así que se vienen más mails en el futuro (más cerca de la fecha en la que se producirá el cambio) para evitar sorpresas.



De paso, el 1º de junio de 2021 Google lanzará una nueva herramienta de administración de almacenamiento que promete ayudar "a encontrar y borrar fácilmente fotos oscuras y desenfocadas, entre otros contenidos no deseados" para generar más espacio.



Otra opción siempre es acumular todo y comprar más almacenamiento en Google One.