Siguen buscando al puma: lesionó a una perra y comió parte de un ternero muerto

Sociedad Filmaron un puma y hay alerta en una localidad cercana a Rosario

Por estas horas buscan al puma escurridizo en un campo casildense, donde un productor alertó que un cordero que se le había muerto presentaba mordeduras recientes. Participan del rastrillaje la policial local, personal de sanidad animal municipal y efectivos de la dirección ecológica de la Policía Comunitaria y la agrupación Los Pumas."No es normal que un puma se coma un animal muerto, sino que caza su presa y se la lleva a lugares más alejados e incluso arriba de árboles, pero en este caso donde se sospecha que pudo ser mascota y que estuvo alojado en un lugar donde lo alimentaban, es comprensible que pueda cambiar su conducta”, explicó el veterinario casildense.El ternero muerto estaba muy cerca de donde el puma atacó a una perra y fue visto por dos jóvenes arriba de un árbol. El incidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el barrio Nueva Roma, de Casilda.Almeida fue quien asistió a la perra que se recupera en el domicilio de sus propietarios y explicó que “tiene lesiones compatibles con las de las garras de un puma. Los dueños del animal aseguraron haber visto al felino sobre un árbol y afirman que luego de que lo apuntaron con la linterna de un celular, el animal huyó hacia un sector descampado.Luego del susto la familia, que viven en Pedernera al 3570 del barrio Nueva Roma, llamó al 911 pero cuando la policía llegó el puma ya había desaparecido nuevamente de la vista humana. Camila, es parte de la familia denunciante y relató que cerca de las 3 de la mañana escuchó ladrar y llorar a sus perros, cuando salió su hermano Joaquín y un vecino, vieron al puma agazapado arriba de un árbol y a sus perros ladrándole.Luego encontraron a la perra herida por el felino que, según dijeron a las autoridades locales, esa mascota tiene un temperamento de ataque hacia otros animales. El veterinario municipal explicó que la perra presentaba una rajadura de la piel a la altura de la parte costal. “Una incisión de 35 centímetros que sería compatible con una lesión de un arañazo de garras. No tenía mordedura por lo que se supone que el puma intentó defenderse, no atacarla”.También una vecina que vive cerca de donde fue visto el animal denunció ante la sección ecológica provincial que le desaparecieron dos perros raza Braco Alemán. Estos dos animales hasta el momento no fueron hallados.El veterinario de Sanidad Animal opinó que el puma se acerca a los sectores urbanos porque estaría buscando lo que se conoce en el campo como la querencia de donde estuvo. Tengo entendido que viene de la zona de Funes ya que en algún momento existió una publicación en redes sociales de alguien que lo estaba buscando y pedía que por favor no lo maten ya que era manso”, remató.Daniel Ojeda Medina, jefe de la Policía Comunitaria Sección Ecológica de Santa Fe, confirmó a este medio que la intención es ir acompañando al animal en su recorrido hacia su hábitat natural en lugar de tratar de capturarlo. A la vez, se le va explicando a los habitantes de la zona rural como proceder ante su presencia.Medina comentó que, en la zona rural de San Jerónimo Sud, donde este martes fueron alertados de su presencia por un productor agrario, “realizamos un operativo de rastreo ya no con intenciones de atraparlo, solo acompañamiento y concientización de la población rural a fin de que si lo ven no lo quieran atrapar o lastimar”. Y agregó que el felino “se fue retirando de la zona poblada y no representa un peligro”."La orden es proteger a la población rural, concientizar y permitir que regrese a su hábitat y es lo que está haciendo; se retira para la zona de Córdoba, va en buena dirección”, opinó el jefe de la sección ecológica.En el rastrillaje de este martes los efectivos solo pudieron ver pisadas. “De día no se mueve, lo hace durante la noche. Por eso se recorrió la zona buscando donde podría ocultarse a descansar a fin de evitar que, sin querer, algún obrero o productor rural se encuentre con el felino”, resumió Medina.El animal fue visto primero en Roldán, donde fue filmado por una pareja que lo siguió con su auto desde pleno casco urbano hasta un terreno baldío del barrio Tierra de Sueños 1. Desde entonces, se lo buscó intensamente por ese sector hasta con un drone. Luego, con el aporte de nuevos datos, se siguió su recorrido por la zona rural de San Jerónimo Sud y ahora por Casilda. (La Capital)