Odisea de una familia para conseguir camas de terapia intensiva en Buenos Aires

Una mujer recurrió a los medios de comunicación para pedir por una cama en terapia intensiva para su padre de 72 años, quien se contagió de coronavirus junto con toda la familia, pero su cuadro empeoró tras esperar lugar en cuidados intensivos durante una semana hasta ser internado en una clínica porteña.La hermana de 42 años de la mujer, en tanto, durmió en el pasillo de una clínica y fue derivada con neumonía bilateral a otra institución de salud en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.Nadia Rebordelo, de 38 años, se contagió de coronavirus en el mes de enero y sobrellevó el cuadro con síntomas leves, fiebre y dolor muscular.Sin embargo, desde hace una semana, recorre los medios de comunicación y redes sociales pidiendo de forma desesperada una cama en terapia intensiva para su padre de 72 años, quien contrajo el virus y se encontraba en estado "muy delicado"."Nos cuidamos desde el primer día, con barbijo, alcohol en gel y evitamos visitas", comentó hoy Rebordelo a la prensa y agregó: "Nadie busca enfermarse, pero a nosotros el virus nos encontró", admitió.Según contó la mujer, su padre es "fumador de toda la vida"."Empezó con una tosecita, derivó en carraspera, luego llegó la fiebre y por último la dificultad para respirar. Con todos esos síntomas, le realizaron el test, que previsiblemente resultó positivo", contó."La primera que se contagió fue una de mis hermanas, Ayelén, pero lo atravesó como si nada. A los pocos días cayeron mi madre y mi hermana Jorgelina", apuntó Nadia.El cuadro de su padre Jorge es delicado: hace una semana que se encuentra con asistencia mecánica para respirar y pese a tener la obra social Medicus, no conseguía una cama en terapia intensiva en ninguna clínica ni hospital por falta de lugar."Estoy sacando fuerzas de donde no tengo para poder sacar a mi papá adelante", alertó en C5N al contar su historia.La mujer relató entre llantos que el domingo 18 de abril decidieron trasladarlo a una sala de Triage, de emergencia, "que no tiene los cuidados perfectos que necesita una terapia intensiva y estaba la posibilidad de entubarlo porque había bajado su capacidad de saturar y de respirar".Finalmente, el lunes le comunicaron a Rebordelo que su padre podía ser derivado a la clínica Otamendi."Ni bien llegó lo intubaron, estaba muy mal", recordó hoy ante los medios, mientras espera el nuevo parte de salud de su padre.Recién ayer martes, los médicos le comunicaron que su padre tenía una leve mejoría."Rezo como una nena para que así sea, la última vez que lo vi fue cuando lo admitieron en la clínica Otamendi", dijo hoy Rebordelo y agregó: "Espero que esa no haya sido la despedida".Mientras, la hermana, Jorgelina de 42 años, también se encuentra resistiendo a la enfermedad.Según contó Nadia, Jorgelina debió esperar más de 30 horas en una silla de una clínica de Colegiales "durmiendo como pudo".Jorgelina, quien es madre de dos niños, uno de un año y medio, ingresó a la clínica a las seis de la mañana del lunes pasado y recién ayer la pudieron derivar a la clínica Boedo en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora."Tuvo que pasar la noche en el pasillo del lugar con oxígeno, tomándose la fiebre, sin medicación ni nada porque no estaba ingresada", contó Nadia, quien explicó que "tampoco había traslados, las ambulancias se amontonaban en la puerta aguardando posibles ingresos. Fue caótico".Al mismo tiempo, Nadia describió que el cuadro de su hermana es "preocupante" debido a que por falta de disponibilidad de camas en terapia "su cuadro se agravó" y padece de "una neumonía bilateral avanzada". Fuente: (Télam).-