Buscan al conductor que se dio a la fuga tras atropellar y matar a un puma

Consejos para evitar accidentes con animales

Durante la mañana de este miércoles, un puma fue hallado muerto y habría sido atropellado por un automovilista sobre la ruta nacional 105 a la altura de la Estancia La Rosita, en Fachinal. Por el momento, buscan dar con el paradero del conductor.En el lugar del impacto al animal, la Policía de Misiones halló restos plásticos de color negro que pertenecerían al vehículo que atropelló y mató al felino. Según informaron, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 29 de la misma ruta en el sentido Fachinal-San José.Posteriormente, se realizaron tareas de rastrillaje, con finalidad hallar algún tipo de animal, pero se obtuvo resultado negativo, acotando que se trata de una zona despoblada, explicaron los uniformados.Luego de hallar el animal muerto, se informó al personal del Ministerio de Ecología de Misiones con la finalidad de proseguir con actuaciones legales vigentes.Reducir la velocidad, para tener una mayor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. Las colisiones con animales son más frecuentes en noches despejadas y claras y en tramos rectos y largos, cuando los conductores tienden a aumentar su velocidad.En zonas en las que hay riesgo de que crucen animales por la vía, conviene practicar una conducción defensiva y estar atento a cualquier señal (movimiento, brillo, etc.) que pueda indicar la presencia de un animal en las proximidades.Mantenimiento de luces y limpiaparabrisas, en perfecto estado, llevar limpio el parabrisas y usar siempre el cinturón de seguridad.Hay que evitar volantazos y movimientos bruscos: se puede perder el control del vehículo y provocar un accidente o salirse de la vía. Si la colisión con un animal es inevitable, se debe mantener la vista hacia donde se quiera llevar el vehículo (nunca mirar al animal), pisar el freno a fondo y tratar de chocar en ángulo (no frontalmente).Tras chocar con un animal, hay que detenerse en cuanto sea posible en un lugar seguro, fuera de la calzada, señalizar la parada, ponernos el chaleco reflectante, comprobar el estado del vehículo y llamar a la Autoridad o sus Agentes para comunicar el hecho. No hay que acercarse nunca a los animales heridos. Fuente: (Misionesonline)