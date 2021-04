Bantar: "En la provincia no ha quedado ningún paciente sin atender"

Sociedad Se duplicaron los casos de Covid en Paraná y Gualeguaychú en los últimos 14 días

En Entre Ríos se dio un aumento de los casos de coronavirus, es por ello que desde Salud trabajan en diversas estrategias para poder brindar la atención necesaria en los efectores de salud.Sobre este tema, el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar, informó que "ante la escalada de casos de covid, se trabaja en un escenario diferente en términos epidemiológicos respecto del año pasado"."Estábamos en una situación de flexibilización sanitaria, se había dado lugar a todo lo que eran las patologías relegadas en la pandemia. Ahora nos toca,para casos de covid", sumó."Necesitamos un shock de corto impacto para reacondicionar un sistema,", añadió.Además, manifestó que, lo cual origina mayor número de internaciones en los hospitales de referencia. "Se trabaja en un sistema de drenaje y acondicionamiento de centros de referencia para internaciones cortas, que antes ocupaban camas en la guardia del hospital", dijo."Estamos con un sistema de salud estresado, pero afortunadamente no colapsado", declaró Bantar y aclaró que el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es dinámico y puede cambiar en horas, por ello "no son un indicador de un colapso de sistema" y destacó que "".A su vez destacó que el aumento de casos de covid "y se trata de consultas espontaneas".Hizo hincapié en que las personas cumplan con las medidas de restricción y autocuidado para evitar la propagación del virus: "Cuando uno concurre a eses lugares o al centro de atención primaria, o los centros de referencia, o los subsectores privados, debería concurrir para una evaluación médica. Hay muchas consideraciones para hacer desde el punto de vista médico y desde el punto de vista epidemiológico".Durante la conferencia, Bantar hizo referencia al traslado de pacientes hacia otras provincias. Puntalmente mencionó el caso que ocurrió en el hospital Fermín Salaberry de la ciudad de Victoria que cuenta con camas de terapia intensiva y es por ello que, entre el viernes y el domingo, los profesionales del nosocomio debieron realizar cinco derivaciones de urgencia. Según detallaron, los pacientes fueron trasladados con cuadros complicados a las unidades de terapia intensiva (UTI) de las ciudades de Rosario, Crespo y Gualeguaychú."Hay pacientes mutualizados que tienen una obra social que permiten la atención en el subsector privado, de la misma manera que pasa en la ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos que acudir al sector privado para poder evitar la congestión en los otros lugares de la provincia, pero Victoria deriva también a la red de contención de toda la provincia", comentó.Y explicó: "Simplemente un par de pacientes mutualizados tenían la posibilidad de ir a una ciudad cercana que podía atender esos pacientes con obra social. De manera que esto no significa que el sistema no haya estado preparado para atender a esos pacientes".En el marco del Plan rector de vacunación contra el coronavirus, Entre Ríos superó este lunes las 200.000 dosis.Bantar detalló que la vacuna "protege a las personas de las formas severas de la enfermedad y del progreso de la infección, disminuye el tiempo previo al contagio, pero no hay que olvidar que las personas que están vacunadas pueden contraer el virus y contagiar"