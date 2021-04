Otra forma de enseñar Matemáticas: docente diagramó un recorrido en el mercado

“Hablame de vocación” se denomina el proyecto impulsado por el docente Federico Rebecchi de la Escuela Nina N°9 “Juan Bautista Azopardo” Santa Elena. Según se indicó, se trata de un despliegue de actividades para que los alumnos puedan aprender y aplicar Matemáticas en la vida cotidiana."Todos los días nos encontramos con números, en la rutina hogareña y por eso me pareció una idea interesante a sumar para que ellos puedan motivar su utilización", expresó Rebecchi.Rebecchi es docente desde hace cinco años. Es un apasionado por las Matemáticas que trata de inculcar e incluir en diferentes acciones que despierten el interés de los estudiantes de cada grado. "Aquí se aplicó absolutamente todo, desde coincidir valores monetarios, hasta realizar un trámite, en hacer cola, saber esperar, darles prioridad a personas con poca movilidad o discapacidad, o adultos mayores o mujeres embarazadas. También entender que hacer mandados no es un acto femenino sino de ambos géneros y se aplicó el respeto del distanciamiento en tiempos de pandemia", remarcó el creativo educador.El circuito didáctico comenzaba en el cobro del sueldo en la sucursal del Nuevo Banco de Entre Ríos, para lo cual se habilitaron dos ventanillas. Luego, cada uno de los alumnos tenía una lista de compras, y desde ahí debían dirigirse al supermercado para seleccionar los productos necesarios, y hasta debían pesar frutas y verduras.En el comercio también se encontraba un libro de quejas por si alguna mercadería no estaba en condiciones, lo que los motivaba a observar fechas de vencimiento y verificar su estado. Incluso podían pagar la boleta de luz y gas.Fue así como la rutina de los adultos se volvió en un recorrido itinerante, a tal punto que los alumnos no se querían ir, "y querían seguir jugando". Jugando en un día en el que aprendieron Matemáticas aplicada en actos diarios.“Háblame de vocación” es un proyecto que requirió de una semana en armarse, y fue ideado para cultivar conciencia y valorar el esfuerzo de cada mamá y papá que a día a día debe mantener la economía de su hogar en estos momentos difíciles. En estos tiempos difíciles existe un docente que sigue creyendo en la educación y no abandona sus principios, no abandona y seguro seguirá sorprendiendo, publicó