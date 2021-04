El gobierno retomó negociaciones con Pfizer para "avanzar en posible contrato"

La asesora presidencial Cecilia Nicolini afirmó que se retomaron las negociaciones con Pfizer para "avanzar en un posible contrato" para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, en tanto aseguró que el Gobierno nacional espera comenzar a recibir en mayo las dosis de Oxford-AstraZeneca.



Ante una consulta respecto de si es posible un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer, Nicolini reveló que “la ministra de Salud (Carla Vizzotti) ha retomado las negociaciones con Pfizer para ver cómo se pueden generar cambios para avanzar en un posible contrato”.



“Tiene que haber acuerdo entre las partes; no solo ponerse del acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino tener una propuesta de entrega en tiempo y forma”, indicó Nicolini en declaraciones a la radio online FutuRöck.



En tanto, señaló también que el presidente Alberto Fernández "habló con el presidente de Cuba (Miguel Díaz-Canel) hace algunas semanas" y que en el Gobierno se encuentran "a la espera de más información”, en relación a la posibilidad de la llegada a la Argentina de la vacuna Soberana 2.



“Avanzaron con la fase 3, y estamos poniendo a disposición la posibilidad de realizar ensayos clínicos o de que se produzca la vacuna en la Argentina y estamos explorando entre los dos países en conjunto esa posibilidad”, expresó sobre la vacuna cubana.



Por otro lado, indicó que “estamos recibiendo vacunas de China, de Sinopharm, y también de Sputnik V desde Rusia; entre esta semana y los próximos días de la semana que viene esperamos recibir un nuevo cargamento”.



En relación a la vacuna de Oxford-AstraZeneca, indicó que “se están esperando los resultados de los lotes que se están analizando. Esta vacuna se produce en conjunto con México y esperamos que en mayo ya podamos comenzar a recibirla”.



Sobre esta vacuna, dijo que al igual que en otros casos “había habido un problema con los insumos para la producción, con los filtros para llevar adelante el proceso intermedio de producción, pero los primeros lotes están en proceso de control de calidad y esperemos tener buenas noticias en las próximas semanas”.



Sobre el contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa que produce la Sputnik V indicó que “en primera instancia firmamos un contrato por 20 millones de dosis y luego una adenda por la cual podíamos optar por 10 millones más, que irán entrando escalonadamente en los próximos meses”.



En cuanto a la futura producción en Argentina de vacunas Sputnik V a través del laboratorio Richmond afirmó que “la producción de vacunas en Argentina no quita que sigamos recibiendo vacunas en los aviones desde Rusia mientras podamos avanzar en este proceso productivo”.



“Esperamos en los próximos meses contar con dosis (fabricadas en Argentina), pero hay que ser muy cautos”, remarcó.



Sobre este proceso, explicó que el “laboratorio Richmond forma parte de los productores que el Fondo tiene a nivel internacional. El acuerdo comercial de la Argentina es con el Fondo, pero dada la posibilidad de que las vacunas se produzcan acá, la Argentina tendría prioridad”.