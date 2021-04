Familiares de joven asesinado volvieron a pedir certezas sobre el juicio

Este lunes al atardecer los amigos y familiares de Sergio Gómez, el joven asesinado en el barrio La Cantera el 10 de mayo de 2020, se congregaron frente al palacio de Tribunales, en la plaza San Martín.



Allí realizaron la lectura de un documento donde piden que se les brinde la confirmación de la fecha en que se realizará el juicio por jurados, previsto en forma original para este 26, 28, 29 y 30 de abril pero que fue pospuesto por el Superior Tribunal de Justicia por el aumento de casos de Coronavirus en el ámbito de Tribunales.



"Tenemos la fuerza para seguir luchando por los hijos de Sergio Daniel Gómez, asesinado por Jonatan Rodríguez a cuchillazos y a traición, donde no tuvo oportunidad de defenderse", arrancó el texto leído por sus familiares.



Recordaron que el próximo lunes 10 de mayo se cumplirá un año de ese crimen en el Barrio La Cantera, a dos cuadras de la terminal de ómnibus. "Sergio no está físicamente, pero si en nuestro corazón" y definieron a la víctima como "una persona generosa, predispuesto a ayudar a quién se lo pidiera".



"A un año de su muerte pedimos justicia, queremos la paz que solo tendremos cuando el jurado de su veredicto. Ese día, sus hijos sabrán que su papá murió por ser honesto y una persona de buena fe", agregaron en el texto.



Al mismo tiempo expresaron que "la sociedad no quiere seguir viviendo con asesinos. Basta de impunidad, basta de matar, basta de ser golpeados, robados o violados. Tenemos que aprende que, si nos unimos, lograremos tener paz y justicia".



Luego agregaron que "en tiempo de cuarentena todos estamos sufriendo necesidades y quienes eligieron trabajar en la justicia tienen la responsabilidad de no darnos la espalda y no pueden permitir que los asesinos se vayan a su casa como si nada", en referencia al temor que tiene los familiares respecto que el único detenido pueda recibir un beneficio de prisión domiciliaria.



Para la familia de Sergio Gómez, la labor de la "justicia es esencial como la de un médico, un policía. No pueden dejar de trabajar. Tiene protocolos y cobran mejor que muchos por sus buenos sueldos", puntualizaron sobre el reclamo para la reactivación del juicio. Queremos que la muerte de Sergio sea castigada".



Asimismo reiteraron que "no queremos que el asesino salga a la calle y se fugue. Teníamos el sorteo de jurados, la fecha y ahora estamos a punto de quedarnos sin nada. Pedimos Justicia para Sergio", puntualizaron al finalizar el documento que leyeron frente a Tribunales. (Reporte 2820)