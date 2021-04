La provincia de Santa Fe analiza extender restricciones y podría profundizarlas

Sociedad Santa Fe suspende cirugías programadas para atender pacientes con covid 19

Aunque el análisis del acatamiento del primer fin de semana de endurecimiento de las restricciones fue “satisfactorio” tanto para autoridades provinciales como de Rosario, la tensión sobre el sistema que generan los números de ocupación de camas tanto en efectores públicos como privados (ayer cerraron en 90 y 93 por ciento) obligan a pensar en una continuidad de las medidas y no se descarta una profundización de las mismas. Mientras tanto, se espera que entre miércoles o jueves hable el presidente Alberto Fernández, que podría definir medidas para Buenos Aires o todo el país.El panorama es complicado, y con esta foto es un hecho que el 2 de mayo, día del vencimiento del decreto, se extenderían las actuales restricciones y hasta podría pensarse en incluir otras actividades que hoy están abiertas. “No hay una medida definida en concreto. Por el momento insistimos con lo puesto en marcha. Pero no descartamos que necesitemos otras restricciones. No hay contexto para flexibilizar. Y es difícil que no se extiendan las actuales”, adelantó el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri.Para Miguel Cappiello, ex titular de la cartera sanitaria provincial, las escuelas deben seguir abiertas “momentáneamente”, para evitar los problemas de salud mental en chicos y adolescentes. “Santa Fe tiene casi todo el personal docente y auxiliar vacunado”, remarcó. En tanto, para el resto de las actividades, prefiere “esperar al fin de semana y ver si los casos se mantienen o siguen para arriba”. En ese caso, apuesta por “tratar de disminuir toda la circulación que se pueda cuidando el trabajo”. Entre ellos, los lugares de culto religioso. “Se ha suspendido todo lo que es cerrado, como teatros y cines, y estos son lugares cerrados donde se respira”, argumentó.En tanto, sobre los locales gastronómicos destacó que “han cumplido”, y esperaría a que impacten las medidas para revisar si es necesario bajar el horario de cierre o dejarlo igual. “Viene el invierno y la gente cierra todo porque hace frío ¿Cómo van a estar todos afuera? Son medidas odiosas, pero hay que tomarlas”, subrayó. En cuanto a las canchas de fútbol 5, daría de baja las que no son al aire libre si siguen altos los casos. “Hay contacto y se juega sin barbijo aunque solo sean 10, y hay gente circulando”, señaló. Los gimnasios, para el médico, pueden mantenerse en actividad porque las personas se pueden distanciar los dos metros necesarios, hay ventanas y circulación de aire.Sobre los shoppings, por el contrario, dijo que “los cerraría si no bajan los números”, porque son lugares donde hay aglomeración de personas. “No basta con tomar la temperatura y el alcohol. Son locales chicos, la gente se saca el barbijo para probarse la ropa”, indicó. En cuanto a la actividad física al aire libre y uso de espacios públicos, si se mantienen los círculos y distanciamiento lo dejaría tal como está. “Hay que poder salir. Si no vamos a la desobediencia civil. El fin de semana debería verse algún impacto si es que hicimos las cosas bien”, anticipó.Claudia Perouch, directora del hospital Centenario, coincidió en que las clases deben ser “lo último que se cierre”, porque entiende que los protocolos dentro de las escuelas son estrictos y se cumplen, ya que los niños usan barbijo y mantienen las distancias. “El problema muchas veces es el movimiento por fuera de los establecimientos, porque los padres van a buscar a los niños a veces con mucho tiempo de antelación”, acotó.En cuanto a la actividad al aire libre, cree que no puede ser grupal ni con aglomeraciones. “Si analizás los parques este domingo había muchos grupos, y es muy difícil que se pueda controlar una burbuja al aire libre. Si se forman muchos grupos ya no sabemos si son burbujas, porque no se trata de gente que convive solamente”, aclaró, y dijo que lo mantendría solo para caminar o correr, siempre y cuando sea individual o con la pareja. “Que se junte gente en un parque o plaza de manera exagerada, puede tener riesgos”, agregó.Para la ex ministra de Salud, “es más fácil mantener la distancia en un lugar gastronómico si realmente se cumple la condición de ocupar solo el 30 por ciento y los protocolos. De todos los rubros, si son lugares grandes o sentándose afuera, son los que más se podrían mantener”, explicó. Por otra parte, remarcó que “si el fútbol 5 es un lugar cerrado, no debería estar haciéndose ya”, y opinó que “hay que seguir de cerca a los shoppings para que funcionen con poco aforo y respetando los protocolos, porque hemos visto una gran cantidad de gente circulando”.“La situación es crítica. Si esto no baja en unos días, tomaría medidas más drásticas, porque el sistema está muy estresado más allá de que se ha expandido a su máxima capacidad”, cerró. (La Capital)