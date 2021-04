Santa Fe suspende cirugías programadas para atender pacientes con covid 19

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, anunció que quedan suspendidas las cirugías programadas en todos los sectores tanto público como privado, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. "Acabamos de firmar una resolución de suspensión de cirugías en toda la provincia, en todos los sectores. Estamos en una emergencia sanitaria y estamos llegando al máximo de ocupación de camas", señaló la funcionaria en una conferencia de prensa que brindó esta mañana en el Hospital del Centenario.



Martorano se mostró firme en la decisión que acaba de anunciar apoyada en el crecimiento exponencial de casos que se verifica en toda la provincia que llevó a un nivel muy alto de ocupación de camas y en los niveles de utilización de oxígeno, poniendo al sistema sanitario prácticamente al borde del colapso.



"Estamos en una emergencia sanitaria. La población debe estar al tanto de esta situación. Llegamos al límite de ocupación de camas. En un momento se puede tener muchos contagios, pero siempre y cuando haya muchas camas libres. Entonces, así se puede atender a todos. Hoy no los vamos a poder atender si seguimos en esta tendencia. Estamos con más del 90 por ciento del ocupación”, afirmó Martorano.



La ministra de Salud brindó esta mañana una conferencia de prensa en Rosario acompañada por el director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla, y la directora del Hospital Centenario Claudia Perouch.



Respeto y empatía

Además, del altísimo porcentaje de ocupación de camas, Martorano hizo hincapié también en que "está al límite en la utilización de oxígeno, se está llegando al triple de su utilización. Estamos en una situación límite. Estamos aumentando los recursos humanos y las camas al máximo. Los hospitales Centenario, Provincial, Cemafe (de Santa Fe), el hospital de Rafaela, el modular que se inauguró ayer. Todos se están ocupando por completo. No podemos aumentar las camas, hay que bajar los contagios. Esto implica que se cumplan las restricciones", destacó.



Enojada por la escasa responsabilidad social que veía en la población, la responsable del área Salud de la provincia disparó: "Veo gente jugando al fútbol 5 cuando claramente no mantienen los dos metros de distancia. Estamos al límite del sistema sanitario y de recursos humanos. Mientras tenemos colegas de 30 años haciendo tres guardias por semana, hay gente de la misma edad que está pidiendo tomar cerveza todos juntos. Hay que tener un poco de empatía y respeto, estamos en una emergencia sanitaria".



Suspensión de cirugías

En ese sentido, Martorano anunció que en ese contexto el gobierno provincial decidió suspender las cirugías programadas en todo el territorio de Santa Fe en los ámbitos público y privado. Cabe aclarar que en el ámbito público las intervenciones quirúrgicas ya estaban suspendidas desde el 1º de abril. Sólo se podrán realizar las intervenciones por urgencias u oncológicas que por su gravedad no puedan reprogramarse. "Todas las instituciones quedan afectadas a la atención de Covid-19. Sin desatender a los pacientes no Covid-19, hospitales y sanatorios deben poner todas las instalaciones al servicio de la población para atender esta pandemia. Ese es el nivel de energencia en que estamos".



"Este es un virus que tiene una duplicación muy rápida, muy contagioso y agresivo. Las radiografías muestran rápidamente un daño pulmonar tremendo y en gente joven. La población debe tomar conciencia porque sino es imposible contener los contagios. Se sabe que en los ámbitos laborales que están protocolizados no se producen los contagios. Vemos que se producen intramuros, generalmente cuando se socializa. Hay que insistir en eso. A las 21, tiene que estar todo el mundo en su casa. Cumplir con lo laboral, no socializar. Además hay que reducir la accidentología", agregó.



Las clases presenciales siguen

Al ser consultada sobre las clases presenciales en las escuelas, la ministra de Salud señaló que "por ahora se sostienen. Las escuelas no son un ámbito donde tengamos burbujas activadas en exceso. Lo que nos preocupa es lo que vemos afuera de las instituciones. Los agolpamientos en las puertas, el transporte público, pero hasta hoy las clases presenciales están aseguradas. No hay un número de contagios preocupante".



Además, Martorano aseguró que se están reforzando los testeos en los barrios de la ciudad "para que la gente aislarse rápidamente" en caso de aparezcan síntomas. En orden dijo que el operativo de vacunación "ya alcanzó al 41 por ciento de la población objetivo".