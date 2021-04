Chaqueños varados en Paraná piden ayuda para poder volver a su provincia

Víctor Calio y Claudio Alejandro Fernández son dos chaqueños que permanecen varados en la Terminal de ómnibus de Paraná; a través de Elonce TV pidieron ayuda para poder volver a su provincia.



"Trabajábamos en un campo cuando quedamos en la calle porque el dueño falleció de Covid-19, y el hijo nos dijo que no nos podía pagar porque su padre había dejado una deuda en el campo, o sea que no tenía fondos para poder pagarnos", contó Calio a Elonce TV.



Los hombres imploran por "ayuda para poder volver" a sus pueblos, Taco Pozo y Pampa del Infierno, ubicados en el límite con Salta y Santiago del Estero.



"Ya pedimos ayuda en Acción Social de la provincia y municipalidad, pero no obtuvimos respuestas. Estamos varados en la Terminal y a nuestros celulares los tuvimos que vender para poder comer", contó el hombre.



Cada pasaje a la provincia de Chaco vale 4.300 pesos.



Según comentó Calio, ambos trabajaban como alambradores en un campo ubicado a 12 kilómetros de Concordia. "Nos pagaron 40.000 pesos en febrero, y después no nos pagaron más por unos problemas bancarios que tuvieron", contó. (Elonce)