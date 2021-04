Pubertad precoz: el caso de la niña que moviliza la solidaridad de Gualeguaychú

. Hace algunos meses atrás, Gisela, su mamá, empezó a notar algunos cambios repentinos en su cuerpo, el más evidente fue el crecimiento de la vellosidad púbica y axilar.Los dolores en el cuerpo, especialmente en las piernas, también fueron alarmas que llamaron la atención de su mamá y su papá. Amelie estaba creciendo demasiado rápido. Por lo que, decidieron realizar una primera consulta con el médico.“Su cuerpo empezaba a dejar de ser el de una nena. Fuimos a ver a su pediatra y nos derivó a un endocrinólogo. La vio una endocrinóloga infantil que viene de Buenos Aires, porque en Gualeguaychú no hay endocrinólogos infantiles. Ella nos confirmó el diagnóstico:”, contó Gisela.. Pero los tiempos de la prepaga que la familia viene pagando hace cinco años, justamente para contar con cobertura de salud en casos como el que ahora atraviesa Amelie, no son los tiempos de avance de este tipo de trastorno del desarrollo.Para peor,“Ahora conseguimos un turno para el 5 de mayo, en Concepción del Uruguay”, contó Gisela a, quien, como tantos pacientes, debió recurrir a la vecina ciudad para realizar la RM.Por otro lado, sobre el padecimiento de su hija, la mujer reflexionó: “El dolor de huesos, de piernas, fue considerado normal durante mucho tiempo, como parte del desarrollo. Pero hoy existen más herramientas para tratar estos casos en los que el dolor es más del que debería ser. Para que te des una idea: nosotros terminamos el día y Ame nos pide que le hagamos masajes, o tiene que tomar un ibuprofeno. Después, su vida es totalmente normal”.“La idea de visibilizar nuestro caso apunta, también, a concientizar. Hay casos, como el de Ame, en que los dolores no son normales, y muchos chicos no son evaluados por un doctor, lo que conlleva dramas físicos y psicológicos, porque terminan siendo grandes para su edad y chicos para los más grandes”, expresó., se preguntó Gisela, como buscando en el aire las respuestas que todavía no llegan.Es muy simple. Pero nada barato.Ante la urgencia que demanda la situación y la falta de solución concreta, la madre y el padre de Amelie hicieron pública. “El objetivo primero es darle una aplicación, cuanto antes. Después, si la prepaga nos da una respuesta favorable, el dinero se devolverá a cada una de las personas que nos están ayudando. Nunca pensamos tener que pasar por algo así, pero es desesperante ver pasar el tiempo, sabiendo que cada día es un retroceso para ella”, compartió, angustiada, la mamá de la niña.Contactos: Gimena: 3446 618618 / Daniel: 3446 618632Caja de Ahorro en pesos (Banco Francés):Titular: Márquez María GimenaCBU: 0170075640000077186654Alias: GORRO.DELFIN.LLAMA