Hospital San Roque: hay nueve niños internados sospechosos de coronavirus

Contagio

En el hospital materno infantil San Roque de la capital entrerriana hay nueve niños internados por casos sospechosos de coronavirus. “Los nueve pacientes poseen varios síntomas compatibles con covid y están a la espera de resultados”, dijo el jefe de Cuidados Intermedios del hospital, Alejandro Calogeno, aEn este sentido, señaló que en el último tiempo, se registra un “, afortunadamente aún tenemos controlada la situación, ya que disponemos de un sector para la atención de chicos sospechosos y confirmados de coronavirus. Además, hay dos consultorios externos para la atención a afecciones respiratorias”.Y reveló que este año hay “más casos sospechosos, pero el porcentaje de confirmación diagnóstica, ya sea por laboratorio, nexo, clínica o testeos rápidos, no representa grandes variables respecto al 2020. Pero si hacemos una proyección lineal, v”.“Desde el inicio de la pandemia a la actualidad, solo se trasladó a terapia una sola paciente (con covid) que padecía de comorbilidades, sufria de diabetes", indicó.A su vez, aclaró: “En la edad pediátrica se comparten muchos signos y síntomas asociados a enfermedades respiratorias con los de coronavirus y las condiciones que se tienen para determinar un caso sospecho son otros síntomas, como fiebre vómitos, diarrea, cefalea, malestar general”.Y explicó que “una vez que el paciente ingresa, se toman las muestras y en el transcurso de 24 horas se tienen el resultado y se aplican los criterios de internación. Si se cree conveniente el paciente cursa la enfermedad fuera del hospital, pero si posee comorbilidades o si dependen de oxígeno, se lo deja internado”. Además, explicó que “si descarta que un paciente que es covid pero es necesario que siga internado, en el hospital contamos con otros sectores que no están asociados al covid”., y al haber mayor circulación viral de (covid) los chicos se encuentran más expuestos”, sumó el jefe de Cuidados Intermedios.Finalmente, resaltó que “hay que tener en cuenta que toda enfermedad viral, ya sea covid o no, si poseen enfermedades de base los va a descompensar. En los chicos, afortunadamente no pasan más allá de la característica moderadas”.