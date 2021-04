Restricciones horarias en el Túnel: “Solo circularán esenciales y el transporte”

Sociedad Restringen entre las 21 y las 6 el paso de autos particulares por el Túnel

“A partir del nuevo decreto de la provincia de Santa Fe, que rige desde hoy, se restringe la circulación de 21 a 6hs y, por lo tanto,”, comunicó ala directora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial, por el lado santafesino, Karina Rotela, y aclaró que “solo podrán circular trabajadores esenciales y el transporte de carga”.; ya el año pasado, durante las mayores restricciones, nunca estuvo cerrado tampoco. Sí se llevaron adelante y compartimos las restricciones entre ambas provincias y el gobierno nacional”, indicó la funcionaria santafesina.Según informó, los automovilistas deben tener “el, que puede ser descargarlo a través de las webs de los gobiernos entrerriano o santafesino, y tenerlo en sus teléfonos”.pero debe presentarse el turno o alguna constancia que indique que hará un tratamiento o consulta médica”.“El transporte de carga ya tiene sus permisos particulares y el transporte de pasajeros sigue circulando; pero se supone a las 21 el personal que no sea esencial no puede subir a los colectivos para venir a la provincia porque está restringida la circulación”, explicó.“El personal de Salud, en el ingreso a la provincia de Santa Fe, realiza el test de olfato y toma de temperatura; en caso de duda se activa el protocolo por el cual se llama al 0800 y se aísla a esta persona a la espera del hisopado correspondiente”, comentó al recordar que “varios usuarios residentes de la provincia de Santa Fe han registrado pérdida de olfato o altas temperaturas”.En ese sentido, destacó que “se hace hincapié en el transporte de carga que proviene de países limítrofes, donde están complicados con las nuevas cepas del coronavirus”.“Desde las 21 y hasta las 6hs, en Santa Fe, se restringe la circulación en vehículos particulares, no así la circulación de personas, por lo que deberán prever el tipo de transporte que implementarán”, indicó ael subcomisario Roberto Umrein del puesto caminero de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, en el ingreso al Túnel.”, agregó al recomendar que se tenga a mano el permiso de circulación. En el puesto caminero, además,