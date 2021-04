Aumentan los casos pediátricos de coronavirus pero “la letalidad es baja”

Sociedad Santa Fe sumó casi 600 contagios en menores de 19 años en cinco días

La jefa de epidemiología del Hospital Garrahan, Rosa Bologna, aseguró que "la tasa de letalidad" en cuanto al coronavirus "es baja en los niños" a la vez que aclaró que el contagio en los menores no se da dentro de las escuelas sino que ocurre en los alrededores."La tasa de letalidad es baja en los niños. En el hospital tuvimos tres fallecidos en toda la pandemia, pero no fallecieron en estos últimos días", indicó Bologna, quien manifestó que hubo "mil casos" en el centro de salud desde el inicio de la pandemia.Dijo además: "Si bien decimos que dentro de las escuelas puede no ser el lugar específico donde los chicos adquieren la infección, todo lo que está alrededor contribuye a la transmisión porque hablamos de la circulación, las reuniones y movilizarse"."Es importante aclarar porque es como si fuera un partido de fútbol esto, a favor o en contra. Depende el hecho de la situación epidemiológica de la comunidad se ve el impacto que tiene. En una situación como estábamos en noviembre o diciembre seguramente la escuela no tiene impacto y hubo varias provincias que tuvieron clases presenciales", expresó en FM Rock And Pop.Asimismo añadió que "si la situación epidemiológica está controlada se pueden hacer clases presenciales, pero el problema es cuando la circulación es alta".El nuevo informe semanal de la Dirección Médica del Hospital Garrahan detalló la internación de 37 pacientes activos de COVID-19, de los cuales 34 se encuentran internados en Cuidados Intermedios y Moderados y los tres restantes en la Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia ventilatoria debido a complicaciones en sus cuadros respiratorios.Además enfatizó: "La gran circulación que hay en la actualidad es comparable y quizás mayor que en el peor momento del año 2020, en el mes de octubre. Quizá esto sea importante para que todos reflexionemos en la mantención de los protocolos y de los cuidados".En tanto, en el informe se indicó que desde la semana epidemiológica 12, comprendida entre el 21 al 29 de marzo, se notó un incremento en la cantidad de casos pediátricos atendidos por el hospital -un total de 19 casos- que para la semana siguiente se vieron duplicados y cuadruplicados para la semana 15, alcanzando un pico de 85 casos positivos.Desde el comienzo de la pandemia en Argentina, el Garrahan lleva atendidos a 1060 pacientes, con 385 casos positivos en la actualidad, de los cuales 348 son monitoreados por el sistema de telemedicina del hospital. A través de la Red de Hospitales Pediátricos, 156 pacientes fueron derivados a hoteles y otros centros de salud.