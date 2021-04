Chocó a nena de 3 años, la pateó para desengancharla y huyó: juez lo dejó libre

La mamá estaba en una vereda. Enfrente, sus hijos de 12 y 3 años cruzaban juntos la calle para ir a su encuentro cuando todo terminó en tragedia. Ocurrió en la ciudad de Salta, donde un motociclista atropelló a la nena más chica, la arrastró varios metros, le pateó la cara para liberarse de ella y huyó.El motociclista, de 18 años, se entregó 10 horas después en una comisaría, acompañado por un abogado. Sin embargo, un juez lo dejó libre. El caso generó una fuerte polémica.El fiscal penal 2 Ramiro Ramos Ossorio, ante quien cayó la denuncia que hizo la tía de la chica, pidió la detención. Pero el juez de Garantías Nº 3 Antonio Pastrana la rechazó.¿El argumento del magistrado? “Que no ocurrió en flagrancia?”, explicaron fuentes con acceso al fallo del juez Pastrana. En otras palabras: lo dejó libre porque no lo detuvieron cometiendo el delito.El magistrado no consideró que el acusado se dio a la fuga y se presentó casi 10 horas después, entorpeciendo la investigación.El fiscal Ramos Ossorio secuestró la moto, de la que aún no se sabe quién es su dueño, porque no se entregaron los papeles de titularidad ni los comprobantes de seguro.

El acusado tiene 18 años y se presentó 10 horas después en una comisaría. Un juez lo dejó libre.La Policía Científica “pudo levantar cabellos de la rueda delantera que serán peritados con los de la víctima”, según explicó el fiscal en diálogo con Clarín.Según los testimonios aportados a la causa, la nena quedó enganchada de la moto por el pelo. En ese contexto, el conductor pateó a la víctima en la cabeza para deshacerse de ella y poder escapar.Tampoco sabe aún Ramos Ossorio si el acusado tiene registro y, luego de haberlo notificado este jueves de los delitos que le imputa, “lesiones leves en siniestro vial agravadas por haberse dado a la fuga en concurso real con lesiones leves dolosas”, lo citó a indagatoria para este viernes.Para el fiscal, “a darle la patada tuvo la intención” y por eso le agregó el segundo cargo de lesiones dolosas. Además, cuenta con varios testimonios, no sólo de la madre y del hermano, sino de vecinos que intentaron atraparlo y lo vieron.La nena ya fue dada de alta del hospital Materno Infantil de Salta y sigue con cuidados en su casa por temor a que tenga lesiones internas. Para no invadirla, el fiscal le pidió a la mamá que registre con su cámara las heridas, como si se tratara de un juego.“No queríamos mandar peritos al hospital que pudieran revictimizar a la niña. Hay un fuerte hematoma en la ceja derecha, también tiene morada parte de la cara y lesiones compatibles con arrastre en las extremidades, el torso y el tórax. Sigue con monitoreos porque le detectaron sangre en la orina”, detalló el fiscal.Este drama ocurrió el martes 20 de abril a las 14.30 en Borja Díaz al 600, muy cerca del centro de la capital salteña. Los hermanitos cruzaban la calle cuando el motociclista embistió a la nena. El chico de 12 años pudo zafar.Como los pelos de la nena quedaron enganchados en parte de la moto tipo Enduro, principalmente en la rueda delantera, el motociclista la arrastró entre 10 y 15 metros. Frenó y ahí le dio una patada en la cara para que se desenganchara y huyó.Los vecinos que vieron la frialdad del motociclista intentaron detener al conductor de la moto sin suerte, mientras la mamá de la chica la llevó al hospital Materno Infantil en un auto particular. Fue la tía la que denunció el caso, mientras el resto de la familia seguía su evolución médica.“Hay muchísimos elementos probatorios para acreditar la culpabilidad del motociclista y llevarlo a juicio lo más pronto posible. Además de los testigos, que son muchos y pueden reconocerlo, hay cámaras de seguridad y no llevaba casco: sólo barbijo”, cerró el fiscal.