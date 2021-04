Santa Fe sumó casi 600 contagios en menores de 19 años en cinco días

Los chicos pueden contagiarse de Covid, de eso no hay dudas, y aunque suelen transitar la enfermedad sin complicaciones pueden transmitirlo a personas de mayor riesgo, ya sean adultos mayores o pares con enfermedades previas. En Santa Fe, según los registros del Ministerio de Salud provincial, en los últimos cinco días se sumaron casi 600 contagiados más en la franja etaria que va de los recién nacidos a los 19 años. El mayor crecimiento se dio entre los adolescentes.Desde que comenzó la pandemia dieron positivo 18.584 menores de 19 años en la provincia. En el último mes se dio una suba de alrededor del 20% en este grupo. En tanto, en Rosario, hasta ayer permanecían internados en hospitales y sanatorios al menos 9 chicos con coronavirus, uno en terapia. La mayoría tiene enfermedades preexistentes, publica el diarioLas guardias, los consultorios y las salas de internación de las instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad comenzaron a retomar, de a poco, un ritmo más parecido al de 2019 ya que durante 2020 la actividad fue mínima. Sin embargo, aunque el año pasado fue tranquilo para los pediatras, en el Hospital de Niños Zona Norte, por ejemplo, tuvieron que internar a 90 niños con Covid de los que 5 estuvieron en terapia intensiva.Teniendo en cuenta esa experiencia, y ante el mayor movimiento de la población infantil, que empezó darse durante el verano, en ese centro público iniciaron un operativo de vigilancia de casos y se prepararon para lo que sin dudas se avecinaba: un aumento de los positivos de Covid en la población pediátrica.Mónica Jurado, directora del hospital, dijo que “cuando se iniciaron las actividades en las colonias de verano, se retomaron los deportes y las reuniones, estuvimos monitoreando casos entre la población pediátrica”. Desde el 1º de enero hasta ayer hisoparon a 400 chicos con síntomas respiratorios de los cuales casi el 4% dio positivo de Covid.En el Zona Norte, en las últimas tres semanas internaron a 7 chicos por complicaciones a causa del Covid, todos con comorbilidades. En este momento hay 4 niños ingresados, uno de ellos en el área de cuidados críticos: un bebé de un mes cuya mamá había dado positivo.En el Hospital Víctor J. Vilela hay dos chicos internados a los que se les detectó el virus cuando les hicieron el hisopado, pero que llegaron al efector por motivos no relacionados con el Covid: uno por una apendicitis y el otro por un accidente en vía pública.También en el Hospital Provincial hay un chico internado por dificultades respiratorias ocasionadas por Sars Cov 2.En el Sanatorio de Niños, centro de referencia pediátrica del sector privado de la ciudad y la región, hay dos niños menores de 10 años en sala general. Ambos tienen problemas de salud previos. Hasta anoche no se produjeron internaciones de adolescentes o chicos más pequeños en el Hospital Modular de Granadero Baigorria, que es un centro Covid.En forma unánime los pediatras consultados dijeron que trabajan alertas ante la crítica situación epidemiológica de la ciudad y pidieron a los adultos que cumplan con las medidas dispuestas por el gobierno provincial y con todas las herramientas de cuidado personal para evitar contagios, al tiempo que aseguraron que sostener la presencialidad en las escuelas es importante y que las infecciones no se producen dentro de las instituciones educativas: “Los protocolos se cumplen en los colegios, el problema es lo que pasa afuera, en las actividades extra escolares donde se mezclan varias burbujas, y en las reuniones o juntadas de niños y adolescentes”, remarcaron.En el Hospital Zona Norte, desde el inicio de abril hasta ayer vieron un incremento de los casos de Covid en niños menores de 3 años: “Esos pacientes no van a la escuela, por lo tanto es claro que los contagios se producen en otros espacios o por descuidos de los adultos”, señalaron desde la entidad.Viviana Esquivel, directora del Hospital Vilela, comentó que no hay por ahora un incremento importante de consultas generales y que del total de los chicos asistidos allí entre el 15 y el 20% tiene cuadros respiratorios, pero pocos de ellos dan positivo de Covid. Ese porcentaje es incluso menor que el de abril de 2019, probablemente porque el frío no comenzó. La ocupación de camas es del 70%.En tiempos pre pandemia en abril solían atender entre 250 y 300 niños y adolescentes por jornada, y en este momento llegan a unos 160.“Ya estamos viendo rinovirus, adenovirus, que pueden tener síntomas similares a los del Covid, como la fiebre o problemas respiratorios, y por eso permanecemos muy atentos para poder aislar a los chicos que sí dan positivo y cortar la cadena de contagios”, señaló la médica, y agregó: “Se toman todos los recaudos, y al niño que puede representar un caso sospechoso se lo hisopa”.“Desde ya – agregó- los pacientes que nos preocupan y por los que las familias están más angustiadas son los chicos con comorbilidades”.Javier Escalante, director médico del Sanatorio de Niños (de Grupo Oroño), mencionó que “en las últimas semanas aparecen más pacientes febriles o con síntomas digestivos o respiratorios que nos plantean la posibilidad de que tengan Covid, por eso se da un movimiento especial dentro de la institución que cuenta con un área específica, hasta que se descarta o confirma el contagio”. La mayoría, señaló, “vuelve a su casa incluso siendo positivo porque son casos leves”.En ese sanatorio céntrico “se está confirmando un paciente con coronavirus por día, pero la gran mayoría no precisa internación”, sostuvo.Jurado, la directora del Zona Norte, insistió en la necesidad de que los pacientes no pierdan los chequeos habituales en ninguna etapa de la vida y pidió poner especial atención en la vacunación contra la gripe (que ya comenzó) y que es obligatoria para los menores de 6 a 24 meses y para todos los chicos con comorbilidades.“Los protocolos se siguen de manera estricta y los padres no deben tener miedo de llevar a sus hijos a la consulta con el pediatra. Además, es muy importante que se pongan al día con el carné de vacunación ya que en 2020 cayó de manera estrepitosa el cumplimiento del calendario oficial con todo lo que eso significa y es imprescindible revertir esa situación”.