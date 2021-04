Médico pidió tener al Covid como diagnóstico presuntivo, "aún en cuadros leves"

El doctor Diego Ortolano, secretario de Salud del municipio de Larroque

, en diálogo con el programa, aseveró que "está un poco tenso el sistema sanitario por un aumento en los casos. Formaos parte de la región sanitaria 4, en el departamento Gualeguaychú que tiene un poco la dinámica más parecida a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Hemos visto una aceleración de los casos de Covid, sobre todo muy acelerada en los últimos 15 o 20 días".En Gualeguaychú "se incrementó de 35 % a 40 %, la cantidad de casos, en una semana. Y pasamos de tener una ocupación de camas de terapia intensiva, del 35 % al 75 % en la ciudad de Gualeguaychú", contó.. Cuenta con una población de 8000 habitantes. "No tenemos la misma realidad que Gualeguaychu, pero nuestro lugar de derivación zona es allí cuando tenemos pacientes que requieren hospitalización y por lo tanto tenemos que ser parte de la misma dinámica y considerar las mismas políticas estratégicas en materia sanitaria", afirmó el profesional. En esa localidad "somos dos los (profesionales) que hisopamos".Por marzo o abril se hacían postas de febriles, uno atendía estos casos. Hoy hay que generar las estrategias en cada nosocomio para que se pueda atender todo y seguir con la atención de cada día", destacó.Ante la consulta sobre el incremento de casos, aportó: "No estoy preocupado si no, nos ocupamos. Creo que tenemos que apelar a la responsabilidad ciudadana. Uno trata que el sistema sea continente y dé respuesta a todos. Larroque ha sido uno de los primeros poblados chicos que hemos tenido situaciones de una importancia epidemiológica y sanitaria muy marcada como fue un brote muy grande en una empresa avícola y les hemos podido dar respuesta a todos desde el municipio y con la secretaria de Salud con el inmenso equipo de trabajo que uno tiene; nos ocupamos para que esto siga siendo así, queremos seguir brindando esta capacidad de respuesta".En Larroque "siempre hemos tenido líneas de aperturas en lo máximo posible, tratamos de contemplar la salud desde una visión macro, para tratar de no resentir lo productivo, para tratar de que la gente no tenga un impacto psicológico, emocional de importancia sobre todo en grupos vulnerables en lo que genera el aislamiento. Pero e. Hay que bajar el nivel de circulación viral y eso se logra con medidas restrictivas encorsetadas, focalizadas por corto plazo", consideró., es decir frente a cuadros simples o leves que hoy estamos viendo mucho, hoy es necesario generar el aislamiento, a veces el autoaislamiento. La sociedad lo ha comprendido bien, por 48 o 72 horas y ver luego, de persistir esa sintomatología uno tiene que tener como diagnóstico presuntivo el Covid, sin esperar a tener un paciente de 40 grados de fiebre", hizo hincapié.