Un argentino fue dueño de Google Argentina por unos minutos

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

Comunicado de Google.com.ar

Acá tenés un poco más de info.https://t.co/9L408hNnwS no estaba vencido ni caducó. Vencía en julio.

Hasta esta madrugada estaba a nombre de Google.

Alguien lo transfirió o paso algo raro.https://t.co/l94bqIYUMS pic.twitter.com/hvorwwYSaE — Dominios Argentinos (@dominiosAR) April 22, 2021

Insólito, pero real: un argentino fue dueño de Google por unos minutos. El joven revolucionó las redes sociales este miércoles por la noche cuando ante un descuido de la empresa Google compró su dominio en internet.Pasadas las 22.30 de la noche del miércoles la página web del buscador más grande del mundo dejó de funcionar por varios minutos. Los que querían entrar no podían hacerlo y les saltaba "error" en la pantalla.Circulaban hipótesis de lo que estaba aconteciendo,"No los quiero asustar, pero http://google.com.ar devuelve NXDOMAIN. El dominio tiene fecha de alta HOY, está registrado a nombre de un X, y no está delegado", publicó Pablo Alejandro Fain en Twitter.Así se viralizó una captura de pantalla donde en el sitio Nic.Ar, el registro oficial de sitios web del país que depende de la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno, devolvía el siguiente mensajea, un joven argentino, aprovechó los pocos minutos en los que el dominio www.google.com.ar había expirado y lo compró legalmente a través de Nic.ar (Network Information Center Argentina) que es quien gestiona la propiedad de los dominios en el país.Cuando un dominio se vence, se libera de forma automática para que otro lo registre, y eso es lo que habría ocurrido con este joven argentino. Su acción le valió cientos de seguidores y decenas de memes, donde lo felicitaban por tamaña "hazaña" o lo comparaban con "Bill Gates".Tanto #Google como #Berazategui, partido bonaerense en el que vive Kuroña,¿Qué pasó? Aún no está claro cuál fue el error ya que la fecha de caducidad de la página de Google Argentina era julio,Por eso se cree que pudo haber algo más que un simple descuido del gigante tecnológico y analizan algún tipo de falla técnica o una vulneración de la base de datos de NIC Argentina.Por su parte, las autoridades de Google Argentina enviaron un comunicado explicando lo sucedido:, manifestaron desde la compañía.