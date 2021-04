Intendente de Urdinarrain: “Queremos que no colapse el sistema sanitario”

Los intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio; de Larroque Leonardo Hassell; de Urdinarrain Sergio Martínez; y de Aldea San Antonio Mauro Díaz Chávez, enviaron una nota a las autoridades provinciales una nota solicitando nuevas medidas restrictivas para el departamento Gualeguaychú hasta el 30 de abril.



Qué pidieron

-Restringir la circulación en la ciudad de 23 a 06 todos los días

-Restringir al grupo familiar o conviviente las actividades las reuniones en domicilios particulares.

-Restringir a un máximo de 10 personas, actividades y/o reuniones en espacios públicos al aire libre.

-La suspensión de los eventos sociales, recreativos, culturales y religiosos.

-La suspensión de eventos deportivos no oficiales.

-La suspensión de actividades extracurriculares de alumnos, padres, tutores, personal docente, no docente y directivos en el ámbito de la educación."



La palabra del intendente de Urdinarrain

Martínez señaló a Elonce TV que “la situación en el Departamento se complicó” y manifestó que en Urdinarrain “hoy tenemos 50 personas activas y no queremos que se nos dispare este número”.



El presidente municipal manifestó que consideran que estas nuevas medidas ayudarían a que la situación “no se descontrole”. Recalcó que el hospital Centenario que es el de cabecera “tenía ayer el 73 por ciento de ocupación en terapia intensiva y el 54% de camas en el sector moderado”.



“Queremos evitar que se agrave la situación sanitaria en el departamento. Estamos sufriendo la Semana Santa. Espero que hacia fin de mes los números empiecen a bajar. Queremos contribuir a que no colapse el sistema sanitario”, manifestó.



Interrogado durante el programa El Despertador por las reacciones de la ciudadanía, reconoció que “por ahí la población no está tan de acuerdo con las restricciones, pero cuando percibe que se está complicando, lo toma con agrado y con el afán de cuidarse”, por lo que redobló el “llamado a la responsabilidad” para que “tratemos de circular lo menos posible para tratar de salir de esto”.



Finalmente, recalcó que la situación es mucho más complicada que el año pasado y graficó que “en 2020, a esta altura, no teníamos ningún caso”. Elonce.com