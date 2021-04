La agasajaron con un pasacalle y tuvo que aclarar: “no se mandó ninguna macana”

Este miércoles el puente Méndez Casariego de la ciudad de Gualeguaychú, apareció con un paisaje distinto, ya que un pasacalle decía "Patricia, muy feliz aniversario, 20 años y vamos por muchos más, te amo".



Cristian, el autor del regalo contó lo realizado, expresó su amor abiertamente a Patricia. Su gesto generó un sin fin de felicitaciones en las redes sociales y también algún que otro comentario malicioso que puso en duda los motivos de tal agasajo.



Quien se encargó de poner las cosas en su lugar fue la propia mujer, Patricia, que fue tajante con los detractores: "Para que quede clarito, por algunos comentarios que surgieron, no se mandó ninguna macana mi esposo".



Luego, contó que su historia de amor "surgió desde hace muchísimos años, fuimos a catequesis y un año a la escuela primaria, íbamos en divisiones distintas o sea que nos veíamos casi nada", comenzó.



Relató que "pasaron muchísimos años sin vernos, cada uno tomo su rumbo por distintos caminos hasta que un día nos reencontramos y nos hicimos de novios. Ambos habíamos pasado por engaños de ex parejas, y para mi y para el el engaño no se perdona. Así que nos prometimos ser felices y romper toda barrera".



"No fue fácil, pasamos por muchísimos momentos tristes y alegres, pero siempre pensando en positivo. Nada ni nadie pudo con nuestro amor", sentenció.



"20 años juntos de casados más 8 de novios, ¿muchos verdad?... pero siempre juntos. Formamos una bellísima familia con 4 niñas que Dios nos regaló", añadió.



Con respecto al pasacalle, aseguró que sintió "orgullo y agradecimiento a Dios por tener un hombre maravilloso a mi lado que lo amo con todo mi ser, y que vamos por muchos años más"



"Soy una persona que no baja los brazos y va por todo lo que quiere. Mi slogan siempre fue sueña y ve por ese sueño que se hará realidad, no mires hacia atrás, siempre hacia adelante positivamente", comentó, y concluyó diciendo que "amo a mi esposo con todas mis fuerzas, eternamente agradecida". (El Día)