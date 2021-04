Control de alcoholemia: donde rige alcohol cero los resultados "fueron mejores"

Estos datos surgen de un análisis realizado sobre 50 mil casos en todo el país durante las alcoholemias federales realizadas entre los meses de diciembre y marzo pasados, informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



Del informe de la ANSV también se desprende que en las provincias con tolerancia cero, el promedio de personas testeadas con una graduación de entre 0 y 0,5, fue menor a las de las jurisdicciones sin esta normativa.



La ANSV destacó además que en las cuatro ediciones de Alcoholemia Federal en las que se basó el estudio, los test positivos de los conductores nunca superaron el 7 por ciento del total.



Pero estos casos positivos "indican altas graduaciones alcohólicas que representan un riesgo para todas las personas que transitan por la vía pública".



El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, destacó que los resultados de este informe "reflejan que la tolerancia cero al volante influye positivamente en los conductores para que no tomen alcohol antes de manejar".



"El límite de 0,5 permite la especulación y es el momento de entender que conducir con cualquier graduación alcohólica es peligroso para la propia vida de quien maneja y para los demás", precisó.



Martínez Carignano afirmó, además que "estamos viviendo un contexto donde las camas de terapia intensiva no alcanzan, y no podemos seguir ocupándolas con víctimas de hechos viales evitables".



En el país son 7 las provincias en las que rige el alcohol cero: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. También en las ciudades de Mar del Plata, Neuquén, Ushuaia, Río Grande, Posadas y Moreno.



En este sentido, el pasado martes 13 de abril se presentó un proyecto de ley y de para implementar el alcohol cero al volante en todo el territorio nacional elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).



Télam.